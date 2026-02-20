Dabl-dabl Jokića u porazu Denvera od Klipersa u NBA ligi

Košarkaši Denvera izgubili su danas na gostujućem terenu u Inglvudu od Los Anđeles Klipersa 114:115, u svojoj prvoj utakmici Američke profesionalne košarkaške lige (NBA) nakon pauze zbog održavanja ol-star vikenda.

Najefikasniji u ekipi Denvera bio je srpski centar Nikola Jokić sa 22 poena (9/22 šut iz igre), uz 17 skokova i šest asistencija. Džamal Marej je dodao 20 poena, osam skokova i osam asistencija, Brus Braun je upisao 19 poena, dok su Kameron Džonson i Džulijan Stroter postigli po 18 poena. U ekipi Klipersa najefikasniji je bio Benedikt Maturin sa 38 poena. Kavaj Lenard je dodao 23 poena, Derik Džouns Džunior je postigao 22 poena, dok je Džon Kolins upisao 11 poena i