Grobari započeli meč "Časovima ljubavi", pa zapevali pesmu u kojoj su pomenuli Zvezdu

Telegraf pre 55 minuta  |  Telegraf.rs
Grobari započeli meč "Časovima ljubavi", pa zapevali pesmu u kojoj su pomenuli Zvezdu

Košarkaši Partizana i Mege igraju drugi polufinalni meč na Kupu Radivoja Koraća u niškoj dvorani "Čair", koji je ekipa Vuleta Avdalovića otvorila vođstvom od +12 tokom prve deonice.

Sasvim očekivano, Grobari su se u velikom broju pojavili na ovom meču, a najvatreniji navijači bili su smešteni na gornjem prstenu dvorane u Nišu u prilično velikom broju, dok je u čitavoj dvorani bilo prisutno oko 4.500 ljudi. Nakon čuvenih "Časova ljubavi", kojima su Grobari otvorili ovo polufinale sa Megom, usledila je još jedna dobro poznata pesma od navijača Partizana, ovoga puta posvećena Crvenoj zvezdi. Zapevali su tada Grobari poznate stihove, a u taktu su
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

POLUVREME - Partizanu se smeši još jedna drama, Mega vodi!

POLUVREME - Partizanu se smeši još jedna drama, Mega vodi!

Sportske.net pre 36 minuta
Jovanović: "Veća rotacija im je dozvolila to"; Obradović: "Nije lako evroligašima"

Jovanović: "Veća rotacija im je dozvolila to"; Obradović: "Nije lako evroligašima"

B92 pre 2 sata
Zvezdinih 22:0 za finale, aplauzi žilavom Spartaku!

Zvezdinih 22:0 za finale, aplauzi žilavom Spartaku!

Sportske.net pre 3 sata
Saša Obradović nakon plasmana u finale: „Zadovoljan sam – presudio karakter!“

Saša Obradović nakon plasmana u finale: „Zadovoljan sam – presudio karakter!“

Hot sport pre 3 sata
Zvezda od očaja do sjaja: Obradovićevi izabranici neverovatnom serijom slomili otpor Spartaka!

Zvezda od očaja do sjaja: Obradovićevi izabranici neverovatnom serijom slomili otpor Spartaka!

Hot sport pre 3 sata
Pomračenje Uroša Plavšića u Nišu! Završio je svoje? Navijači Crvene zvezde se krste nakon poteza srpskog reprezentativca!…

Pomračenje Uroša Plavšića u Nišu! Završio je svoje? Navijači Crvene zvezde se krste nakon poteza srpskog reprezentativca!

Kurir pre 3 sata
TVITOVI - Delije mole Drčelića zbog Nvore!

TVITOVI - Delije mole Drčelića zbog Nvore!

Sportske.net pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaCrvena ZvezdaPartizanGrobariNišKup Radivoja Koraćakk partizanKk Crvena Zvezda

Sport, najnovije vesti »

Vaterpolisti Srbije protiv Mađarske, Holandije i Grčke u kvalifikacijama za Svetski kup

Vaterpolisti Srbije protiv Mađarske, Holandije i Grčke u kvalifikacijama za Svetski kup

Danas pre 41 minuta
Lindzi Von podvrgnuta još jednoj operaciji

Lindzi Von podvrgnuta još jednoj operaciji

Danas pre 1 sat
Ognjen Dobrić: Očekivali smo tešku utakmicu, voleo bih da igramo protiv Partizana u finalu

Ognjen Dobrić: Očekivali smo tešku utakmicu, voleo bih da igramo protiv Partizana u finalu

Danas pre 2 sata
Obradović: Zaštitni znak kroz sezonu je da pravimo u četvrtoj četvrtini razliku odbranom

Obradović: Zaštitni znak kroz sezonu je da pravimo u četvrtoj četvrtini razliku odbranom

Danas pre 2 sata
Košarkaši Crvene zvezde prvi finalisti Kupa Radivoja Koraća

Košarkaši Crvene zvezde prvi finalisti Kupa Radivoja Koraća

Danas pre 3 sata