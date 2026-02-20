Grobari započeli meč "Časovima ljubavi", pa zapevali pesmu u kojoj su pomenuli Zvezdu

Košarkaši Partizana i Mege igraju drugi polufinalni meč na Kupu Radivoja Koraća u niškoj dvorani "Čair", koji je ekipa Vuleta Avdalovića otvorila vođstvom od +12 tokom prve deonice.

Sasvim očekivano, Grobari su se u velikom broju pojavili na ovom meču, a najvatreniji navijači bili su smešteni na gornjem prstenu dvorane u Nišu u prilično velikom broju, dok je u čitavoj dvorani bilo prisutno oko 4.500 ljudi. Nakon čuvenih "Časova ljubavi", kojima su Grobari otvorili ovo polufinale sa Megom, usledila je još jedna dobro poznata pesma od navijača Partizana, ovoga puta posvećena Crvenoj zvezdi. Zapevali su tada Grobari poznate stihove, a u taktu su