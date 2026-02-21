Marković arhivirao Partizan: "Imamo plan za Zvezdu"

Košarkaš Mege Bogoljub Marković izneo je utiske posle velike pobede nad Partizanom u polufinalu Kupa Radivoja Koraća u Nišu.

Mega je deklasirala Partizan 80:58 i plasirala se u finale Kupa gde je, u borbi za trofej, čeka Crvena zvezda. Na pitanje šta je presudilo da ishod bude ovako izrazito povoljan za Megu protiv evroligaša, Marković je rekao: "Energija, čvrsta odbrana i koncentrisanost, nebitno od prekida koji se desio", rekao je Užičanin koji je meč završio sa 17 poena i 11 skokova, te indeksom korisnosti 32. Odbrana je bila ključ trijumfa ekipe Vuleta Avdalovića, u tom segmentu igre