Izrael napao Liban, ima mrtvih: Hamas koristio meštane kao živi štit

Prema izraelskoj vojsci, komandni centar Hamasa korišćen je za planiranje napada na izraelske trupe i državu Izrael IDF tvrdi da je Hamas koristio lokalno stanovništvo kao živi štit u napadnutom selu Broj poginulih u večerašnjim izraelskim napadima na Dolinu Beka u Libanu povećao se na 10, rekla su dva libanska bezbednosna izvora za Rojters, dok se broj ranjenih povećao na 50. Izraelske odbrambene snage (IDF) prethodno su saopštile da je komandni centar palestinske
