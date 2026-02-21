Fico: Zatražiću obustavu isporuke struje Ukrajini ako Kijev ne nastavi isporuke nafte

Slovački premijer Robert Fico izjavio je danas da će zatražiti od svih relevantnih kompanija koje proizvode električnu energiju u toj zemlji da obustave isporuku električne energije u Ukrajinu, ako Kijev do ponedeljka ne nastavi isporuke nafte. "Ukrajinski predsednik (Volodimir Zelenski) odbija da razume naš mirovni pristup i, pošto ne podržavamo rat, ponaša se zlonamerno prema Slovačkoj. Prvo je zaustavio protok gasa u Slovačku, nanoseći nam štetu od 500 miliona