Ukrajina: Raketirano postrojenje u ruskoj Udmurtiji; Orban: Bez učešća Trampa nema uslova za mir

Rat u Ukrajini – 1.459. dan. Ukrajinska vojska potvrdila je da su rakete "flamingo" pogodile vojno postrojenje u ruskoj oblasti Udmurtiji. Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da bez američkog učešća i predsednika Trampa nema realnog puta ka miru u rusko-ukrajinskom sukobu.

Orban: Mađarska bi mogla da obustavi isporuku struje Ukrajini Mađarski premijer Viktor Orban upozorio je Ukrajinu da bi mogao da joj obustavi isporuku električne energije, ukoliko Kijev ne nastavi tranzit ruske nafte naftovodom "Družba". Orban je napisao na platformi Iks da, sve dok ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ne odobri nastavak isporuka preko naftovoda "Družba", ne bi trebalo da očekuje bilo kakvu podršku od Mađarske. Poručio je američkom predsedniku