Ukrajina: Raketirano postrojenje u ruskoj Udmurtiji; Orban: Bez učešća Trampa nema uslova za mir

RTS pre 1 sat
Ukrajina: Raketirano postrojenje u ruskoj Udmurtiji; Orban: Bez učešća Trampa nema uslova za mir

Rat u Ukrajini – 1.459. dan. Ukrajinska vojska potvrdila je da su rakete "flamingo" pogodile vojno postrojenje u ruskoj oblasti Udmurtiji. Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da bez američkog učešća i predsednika Trampa nema realnog puta ka miru u rusko-ukrajinskom sukobu.

Orban: Mađarska bi mogla da obustavi isporuku struje Ukrajini Mađarski premijer Viktor Orban upozorio je Ukrajinu da bi mogao da joj obustavi isporuku električne energije, ukoliko Kijev ne nastavi tranzit ruske nafte naftovodom "Družba". Orban je napisao na platformi Iks da, sve dok ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ne odobri nastavak isporuka preko naftovoda "Družba", ne bi trebalo da očekuje bilo kakvu podršku od Mađarske. Poručio je američkom predsedniku
UKRAJINSKA KRIZA: Jedanaest osoba povređeno u Rusiji u napadu dronom

RTV pre 40 minuta
Slovačka spremna da prekine izvoz struje Ukrajini i ne učestvuje u zajmu EU ako ne dobije naftu Novo

REUC pre 2 sata
Slovačka spremna da prekine izvoz struje Ukrajini i ne učestvuje u zajmu EU ako ne dobije naftu

Serbian News Media pre 2 sata
Slovačka spremna da prekine izvoz struje Ukrajini i ne učestvuje u zajmu EU ako ne dobije naftu

Radio 021 pre 2 sata
Fico: Nema više struje za Ukrajnu, ako...

B92 pre 3 sata
​Zelenski i Rute: Razgovor o usklađivanju stavova o ključnim pitanjima

Politika pre 3 sata
Orban: Bez američkog učešća, nema realnog puta ka miru u rusko-ukrajinskom ratu

Insajder pre 4 sati
Komandant Vojske Ukrajine: Gubici ruske vojske su premašili broj regrutovanih, borimo se i dalje

Danas pre 1 sat
Istina o SVO više se ne može ignorisati na Zapadu

Vesti online pre 10 minuta
Teheran nije "lak zalogaj": Amerika bi imala velike probleme u slučaju sukoba sa Iranom - evo o čemu se radi!

Pravda pre 15 minuta
"Odmah podižem svetsku carinu na 15 odsto": Novi šok-potez Trampa dan posle odluke Vrhovnog suda

Blic pre 15 minuta
Ključa na Bliskom istoku! Broje se dani, svet na ivici novog rata: Tramp gubi strpljenje, Iran se sprema za američki udar…

Blic pre 15 minuta