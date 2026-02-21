Niški studenti u blokadi najavljuju celodnevni skup 1. marta

Studenti Univerziteta u Nišu u blokadi održaće 1. marta, na prvu godišnjicu najmasovnijeg protesta u tom gradu, skup „Država, to smo mi“ koji će trajati 18 sati, saopštili su studenti putem društvenih mreža.

Na tom protestu je između ostalog donet Studentski edikt, koji je „zavet budućnosti i državi u kojoj studenti i slobodni građani žele da žive“. Pre ovogodišnjeg protesta, studenti će organizovati „nedelju slobode na jugu Srbije“. Studenti u Nišu pročitali “Studentski edikt“ U okviru nje će se održati tematske tribine u Prokuplju, Leskovcu, Pirotu, Vranju i Aleksincu, koje će predstavljati „prostor za otvoren dijalog o ključnim problemima sa kojima se u svakodnevnom