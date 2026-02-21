Niški studenti u blokadi najavljuju celodnevni skup 1. marta

Glas Šumadije pre 52 minuta  |  Jovanka Nikolić
Niški studenti u blokadi najavljuju celodnevni skup 1. marta

Studenti Univerziteta u Nišu u blokadi održaće 1. marta, na prvu godišnjicu najmasovnijeg protesta u tom gradu, skup „Država, to smo mi“ koji će trajati 18 sati, saopštili su studenti putem društvenih mreža.

Na tom protestu je između ostalog donet Studentski edikt, koji je „zavet budućnosti i državi u kojoj studenti i slobodni građani žele da žive“. Pre ovogodišnjeg protesta, studenti će organizovati „nedelju slobode na jugu Srbije“. Studenti u Nišu pročitali “Studentski edikt“ U okviru nje će se održati tematske tribine u Prokuplju, Leskovcu, Pirotu, Vranju i Aleksincu, koje će predstavljati „prostor za otvoren dijalog o ključnim problemima sa kojima se u svakodnevnom
Otvori na glassumadije.rs

Povezane vesti »

Studenti najavili celodnevni protest u Nišu 1. marta: "Država, to smo mi"

Studenti najavili celodnevni protest u Nišu 1. marta: "Država, to smo mi"

Radio 021 pre 1 sat
Studentski protest „Država to smo MI“ 1. marta u Nišu

Studentski protest „Država to smo MI“ 1. marta u Nišu

Medijska kutija pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

NišLeskovacVranjePirotKragujevacProkupljeAleksinac

Zabava, najnovije vesti »

Gde su se zaturile zelene stanice uz auto-puteve: Projekat obustavljen i pre početka

Gde su se zaturile zelene stanice uz auto-puteve: Projekat obustavljen i pre početka

Forbes pre 22 minuta
Od Jugovizije i Rive, do Molitve i Konstrakte: Kako je Srbija menjala svoj izbor za Evroviziju još iz vremena Jugoslavije do…

Od Jugovizije i Rive, do Molitve i Konstrakte: Kako je Srbija menjala svoj izbor za Evroviziju još iz vremena Jugoslavije do danas

Danas pre 32 minuta
Buvljak kao arhiva: Rus koji u starim predmetima pronalazi srpsku istoriju

Buvljak kao arhiva: Rus koji u starim predmetima pronalazi srpsku istoriju

RTS pre 22 minuta
"Govore da sam preko kreveta dobila uloge" Naša glumica iskreno o komentarima ljudi: "To je sasvim u redu"

"Govore da sam preko kreveta dobila uloge" Naša glumica iskreno o komentarima ljudi: "To je sasvim u redu"

Blic pre 12 minuta
"Džej mi je uzeo sve pare, Čola je tražio pasulj da nosi kući." Poznati kuvar progovorio o javnim ličnostima, otkrio kako se…

"Džej mi je uzeo sve pare, Čola je tražio pasulj da nosi kući." Poznati kuvar progovorio o javnim ličnostima, otkrio kako se ponašaju kada dođu u restoran

Blic pre 27 minuta