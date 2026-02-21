Britanska vlada razmatra da bivšeg princa Endrua skloni iz reda za nasleđivanje krune

Insajder pre 2 sata
Britanska vlada razmatra da bivšeg princa Endrua skloni iz reda za nasleđivanje krune

Britanska vlada razmatra donošenje zakona kojim bi se Endru Mauntbaten-Vindzor uklonio iz linije naslednika britanske krune.

Ministar odbrane Luk Polard rekao je za BBC da je taj potez, koji bi onemogućio Endrua da ikada postane kralj, "prava stvar", bez obzira na ishod policijske istrage. Endru, brat kralja Čarlsa Trećeg, i dalje je osmi u redu za nasleđivanje krune, iako su mu prošlog oktobra oduzete titule, uključujući i titulu princa, pod pritiskom zbog njegovih veza sa osuđenim pedofilom Džefrijem Epstinom. Bivši princ je u četvrtak priveden, a nakon 11 sati ispitivanja pušten, u
Otvori na insajder.net

Povezane vesti »

Puls planete donosi priču o najjezivijem mejlu: Univerzitetski profesor i Epstajn se dopisivali o novorođenčadi

Puls planete donosi priču o najjezivijem mejlu: Univerzitetski profesor i Epstajn se dopisivali o novorođenčadi

Newsmax Balkans pre 3 minuta
Britanska vlada razmatra da bivšeg princa Endrua skloni iz reda za nasleđivanje krune

Britanska vlada razmatra da bivšeg princa Endrua skloni iz reda za nasleđivanje krune

Serbian News Media pre 53 minuta
Oglasila se porodica Gislejn Maksvel nakon hapšenja princa Endrua: "Zapanjeni smo..."

Oglasila se porodica Gislejn Maksvel nakon hapšenja princa Endrua: "Zapanjeni smo..."

Kurir pre 53 minuta
Britanska vlada razmatra da bivšeg princa Endrua skloni iz reda za nasleđivanje krune

Britanska vlada razmatra da bivšeg princa Endrua skloni iz reda za nasleđivanje krune

Nova pre 1 sat
Bivši princ Endru "sedeo sa đavolom, bio u neobičnom trouglu" Isplivali novi detalji o zastrašujućem i nenormalnom ponašanju…

Bivši princ Endru "sedeo sa đavolom, bio u neobičnom trouglu" Isplivali novi detalji o zastrašujućem i nenormalnom ponašanju kraljevog brata!

Kurir pre 2 sata
Britanska kraljevska kuća u najvećoj krizi monarhije posle više vekova

Britanska kraljevska kuća u najvećoj krizi monarhije posle više vekova

Nova pre 2 sata
Hapšenje bivšeg princa Endrua i veze sa Epstinom: Najveća kriza britanske monarhije u više vekova

Hapšenje bivšeg princa Endrua i veze sa Epstinom: Najveća kriza britanske monarhije u više vekova

NIN pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

BBCprinc

Svet, najnovije vesti »

Indija i Brazil potpisali sporazum o kritičnim mineralima i retkim rudama

Indija i Brazil potpisali sporazum o kritičnim mineralima i retkim rudama

Insajder pre 32 minuta
Poruka iz Nemačke: EU se raspada - sve će se okrenuti ka Moskvi!

Poruka iz Nemačke: EU se raspada - sve će se okrenuti ka Moskvi!

Pravda pre 18 minuta
Priznanje DNR i LNR - jedna od naših najvećih pobeda

Priznanje DNR i LNR - jedna od naših najvećih pobeda

Sputnik pre 43 minuta
Tramp kaže da uvodi globalne carine od 15 odsto

Tramp kaže da uvodi globalne carine od 15 odsto

N1 Info pre 8 minuta
CNN: Kina izvela tajni nuklearni test i ubrzano širi arsenal

CNN: Kina izvela tajni nuklearni test i ubrzano širi arsenal

SEEbiz pre 22 minuta