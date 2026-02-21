Puls planete donosi priču o najjezivijem mejlu: Univerzitetski profesor i Epstajn se dopisivali o novorođenčadi

Dosijei Džefrija Epstajna zgrožavaju britansku javnost. Bivši britanski princ Endrju Vindzor, kom su ranije oduzete kraljevske titule zbog povezanosti sa osuđenim seksualnim prestupnikom uhapšen je pod sumnjom za zloupotrebu javne funkcije.

Princ Endrju je pušten nakon 12 sati ispitivanja. Prema izveštajima britanske policije, slučaj je povezan sa novim otkrićima iz Epstajnovihdosjea, uključujući navodno deljenje poverljivih vladinih dokumenata sa Epstajnom, dok je Endrju obavljao ulogu specijalnog predstavnika za međunarodnu trgovinu. Policija nastavlja pretrage njegovog bivšeg doma Royal Lodge. Ovaj događaj dodatno potresa britansku monarhiju i izaziva šok u javnosti. U emisiji "Puls planete" na