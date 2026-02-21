Srbija izvozi goveđe i ovčije meso u daleku zemlju

Predsednik Odbora za poljoprivredu Skupštine Srbije Marijan Rističević pozdravio je vest o uspešnom usaglašavanju veterinarskih sertifikata za izvoz goveđeg i ovčijeg mesa u Tunisu kao značajan iskorak u jačanju izvoznih kapacitetaipozicije srpske poljoprivredena novim tržištima, saopšteno je iz ovog odbora.

U saopštenju se navodi da je posebno značajno što su ovim aktivnostima ispoštovani zaključci sa sednice Odbora za poljoprivredu održane pre mesec dana. Tada je istaknuta potreba za ubrzanim otvaranjem novih tržišta i stvaranjem uslova za siguran plasman domaćih proizvoda. U saopštenju je izraženo očekivanje da će i ostali zaključci odbora biti realizovani u predviđenim rokovima, te da će u narednom periodu biti omogućen i izvoz mesa, živih goveda i jagnjadi u