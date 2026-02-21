Ministarstvo poljoprivrede: Usaglašeni sertifikati za izvoz govedine i ovčetine u Tunis

Radio 021 pre 4 sati  |  Beta
Ministarstvo poljoprivrede: Usaglašeni sertifikati za izvoz govedine i ovčetine u Tunis

Uprava za veterinu uspešno je usaglasila veterinarske sertifikate za izvoz goveđeg i ovčijeg mesa u Tunis.

Time je napravljen značajan korak u daljem otvaranju novih tržišta na afričkom kontinentu, saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Navedeno je da su, sem izvoza mesa, u toku finalni pregovori za izvoz živih goveda i ovaca, kao i da je Uprava za veterinu u potpunosti spremna da odgovori strogim zahtevima tuniskih nadležnih organa. Očekuje se i zvanično otvaranje tuniskog tržišta za izvoz živih goveda i ovaca poreklom iz Srbije Otvaranje
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Usaglašeni sertifikati za izvoz goveđeg i ovčijeg mesa u Tunis

Usaglašeni sertifikati za izvoz goveđeg i ovčijeg mesa u Tunis

Ekapija pre 1 sat
Srbija izvozi ovčije i goveđe meso u ovu zemlju: Oglasio se Odbor za poljoprivredu

Srbija izvozi ovčije i goveđe meso u ovu zemlju: Oglasio se Odbor za poljoprivredu

Mondo pre 3 sata
Srbija izvozi goveđe i ovčije meso u daleku zemlju

Srbija izvozi goveđe i ovčije meso u daleku zemlju

Kamatica pre 4 sati
Ministarstvo poljoprivrede: Usaglašeni sertifikati za izvoz goveđeg i ovčijeg mesa u Tunis

Ministarstvo poljoprivrede: Usaglašeni sertifikati za izvoz goveđeg i ovčijeg mesa u Tunis

Biznis.rs pre 5 sati
Uprava za veterinu usaglasila sertifikate za izvoz goveđeg i ovčijeg mesa u Tunis

Uprava za veterinu usaglasila sertifikate za izvoz goveđeg i ovčijeg mesa u Tunis

Insajder pre 6 sati
Uprava za veterinu usaglasila sertifikate za izvoz goveđeg i ovčijeg mesa u Tunis

Uprava za veterinu usaglasila sertifikate za izvoz goveđeg i ovčijeg mesa u Tunis

RTV pre 6 sati
Ministarstvo poljoprivrede: Goveđe i ovčije meso će se izvoziti u Tunis

Ministarstvo poljoprivrede: Goveđe i ovčije meso će se izvoziti u Tunis

N1 Info pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

TunisPoljoprivreda

Ekonomija, najnovije vesti »

Poljoprivrednici večeras o omasovljenju i radikalizaciji protesta

Poljoprivrednici večeras o omasovljenju i radikalizaciji protesta

Danas pre 2 minuta
Čekajući pad cena kupci nekretnina izgubili četiri kvadrata: Da li se isplati nada u “pucanje balona”?

Čekajući pad cena kupci nekretnina izgubili četiri kvadrata: Da li se isplati nada u “pucanje balona”?

Danas pre 12 minuta
Jedno od najstarijih vinskih preduzeća u Srbiji pred stečajem

Jedno od najstarijih vinskih preduzeća u Srbiji pred stečajem

Biznis.rs pre 11 minuta
Nema gužvi i traženja parkinga, ovde pešaci vladaju: Upoznajte "petominutni grad" gde je sve na par koraka, a životinje imaju…

Nema gužvi i traženja parkinga, ovde pešaci vladaju: Upoznajte "petominutni grad" gde je sve na par koraka, a životinje imaju svoje tunele za bezbedan prolaz

Kurir pre 6 minuta
Merza u Kini očekuje suočavanje sa ekonomskom realnošću

Merza u Kini očekuje suočavanje sa ekonomskom realnošću

Bloomberg Adria pre 12 minuta