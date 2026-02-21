Dva maloletnika planirala teroristički napad: Hteli da upadnu u tržni centar i koncertnu dvoranu u Lilu

Kurir pre 1 sat  |  Figaro
Dva maloletnika planirala teroristički napad: Hteli da upadnu u tržni centar i koncertnu dvoranu u Lilu

Kancelarija francuskog tužioca za borbu protiv terorizma saopštila je danas da su uhapšena dvojica tinejdžera koji su planirali napad na tržni centar u Lilu.

U saopštenju se navodi da je sprečena teroristička zavera i da su uhapšena dvojica šesnaestogodišnjaka, preneo je Figaro. Ističe se da su oni već počeli da proizvode eksploziv. Navodi se da je jedan od dvojice maloletnika, koji je "fasciniran džihadističkom propagandom i ličnostima", priznao je da je planirao napad na tržni centar ili koncertnu dvoranu, koristeći vatreno oružje koje je nameravao da ukrade. Drugi maloletnik je osumnjičen da je doprineo jačanju
