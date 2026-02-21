Dvojica maloletnika planirala teroristički napad: Hteli da upadnu u tržni centar i koncertnu dvoranu u Francuskoj, policija sprečila tragediju

Blic pre 33 minuta
Dvojica maloletnika planirala teroristički napad: Hteli da upadnu u tržni centar i koncertnu dvoranu u Francuskoj, policija…
Imena uhapšenih nisu objavljena Jedan od maloletnika navodno je pratio džihadističku propagandu Dvoje šesnaestogodišnjaka uhapšeno je ranije ove nedelje na severu Francuska pod sumnjom da su planirali napade na tržni centar ili koncertnu dvoranu, saopštio je u petak francuski antiteroristički tužilački ured. Prema saopštenju, ovim hapšenjima sprečen je planirani teroristički napad. Antiteroristički tužilac izjavio je da je jedan od dvojice maloletnika počeo da
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Dva maloletnika planirala teroristički napad: Hteli da upadnu u tržni centar i koncertnu dvoranu u Lilu

Dva maloletnika planirala teroristički napad: Hteli da upadnu u tržni centar i koncertnu dvoranu u Lilu

Kurir pre 3 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Teroristički napadFrancuska

Svet, najnovije vesti »

„Ratni izveštač, srpski zet i kritičar N1“: Ko je Brent Sadler, glavni izvršni urednik vesti u novoj kompaniji koja obuhvata i…

„Ratni izveštač, srpski zet i kritičar N1“: Ko je Brent Sadler, glavni izvršni urednik vesti u novoj kompaniji koja obuhvata i Danas?

Danas pre 54 minuta
Evropa i Amerika na putu razlaza

Evropa i Amerika na putu razlaza

Radar pre 48 minuta
Ministarstvo spoljnih poslova preporučilo građanima Srbije da napuste Iran zbog rizika od pogoršanja bezbednosne situacije

Ministarstvo spoljnih poslova preporučilo građanima Srbije da napuste Iran zbog rizika od pogoršanja bezbednosne situacije

Danas pre 19 minuta
Izrael ponovo napao Liban: Najmanje šest mrtvih, preko 20 ranjenih

Izrael ponovo napao Liban: Najmanje šest mrtvih, preko 20 ranjenih

Kurir pre 38 minuta
Dvojica maloletnika planirala teroristički napad: Hteli da upadnu u tržni centar i koncertnu dvoranu u Francuskoj, policija…

Dvojica maloletnika planirala teroristički napad: Hteli da upadnu u tržni centar i koncertnu dvoranu u Francuskoj, policija sprečila tragediju

Blic pre 33 minuta