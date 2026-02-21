Nikola izašao pred novinare i otvoreno govorio o borbi sa kancerom! Otkrio da je trenirao i tokom hemoterapije, pa poručio: "Pamtiću to do kraja života"

Izabran je kao 12. pik na NBA draftu 2024. godine, prvu sezonu propustio je zbog teške povrede kolena, a pred sam start druge dijagnostifikovan mu rak testisa.

Nakon hiruške intervencije i hemioterapija vratio se na parket i postao simbol nade i inspiracija svima koji se suočavaju sa najtežim izazovima. Već u svom drugom nastupu u najjačoj ligi sveta ovaj neverovatni borac pokazao je da blistava karijera pred njim. Tanderi su pred svojim navijačima savladali Bruklin 105:86, a Nikola Topić je za svega 11 minuta igre zabeležio devet poena (3/4 za dva, 1/2 za tri), tri skoka i dve asistencije. Sjajnim potezima podizao je