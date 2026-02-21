Jokić ovo nikada pre nije uradio u NBA ligi, surova dominacija protiv Portlanda

Nova pre 1 sat
Jokić ovo nikada pre nije uradio u NBA ligi, surova dominacija protiv Portlanda

Denver Nagetsi su prosto pregazili ekipu Portlanda rezultatom 157:103, a centralna figura istorijske pobede ponovo je bio Nikola Jokić.

Srpski centar je za samo 29 minuta na parketu demonstrirao surovu efikasnost, postigavši 32 poena uz odlične procente šuta (10/15 iz igre) i zamalo propušten tripl-dabl sa devet skokova i sedam asistencija. Ipak, utakmicu je obeležio podatak koji najbolje oslikava Jokićev uticaj na igru – njegov +/- učinak. Dok je on bio na terenu, Denver je napravio čak 40 poena razlike u svoju korist, što je novi lični rekord srpskog košarkaša u ovoj statističkoj kategoriji. Iako
