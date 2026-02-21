Aksios: Tramp razmatra opcije za Iran, od „simboličnog” obogaćivanja do vojne akcije

Prema navodima američkih i izraelskih zvaničnika, razlike između Vašingtona i Teherana „ostaju duboke"

Administracija predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa spremna je da razmotri predlog kojim bi Iranu bilo dozvoljeno "simbolično" obogaćivanje uranijuma, pod uslovom da ne postoji mogućnost razvoja nuklearne bombe, rekao je visoki američki zvaničnik za Aksios. Trampu su predstavljene i vojne opcije koje uključuju direktno ciljanje vrhovnog vođe Ali Hamneija i njegovog sina Modžtabe, ističe izvor. Prema navodima američkih i izraelskih zvaničnika,