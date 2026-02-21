Marš za pravosuđe u 14 časova ispred zgrade Generalštaba

U Beogradu je za danas najvljen protestni skup sudija, tužilaca i advokata „Marš za pravosuđe“ zbog nedavno donetih pravosudnih zakona kojima se ugrožava nezavisnost sudstva i samostalnost tužilaštva.

Organizatori protesta su Sindikat sudske vlasti, Udruženje tužilaca Srbije, Odbrana struke i Centar za pravosudna istraživanja CEPRIS. Podršku „Maršu za pravosuđe“ dale su advokatske komore Srbije i Beograda. Početak skupa je u 14 časova ispred zgrade Generalštaba, odakle će se krenuti u protestnu šetnju do Tužilaštva za organizovani kriminal u Ustaničkoj ulici. Najavljeno je da će govore održati Radovan Lazić iz Apelacionog tužilaštva u Novom Sadu, Aleksandar