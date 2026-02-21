Marš za pravosuđe u 14 časova ispred zgrade Generalštaba

Serbian News Media pre 35 minuta
Marš za pravosuđe u 14 časova ispred zgrade Generalštaba

U Beogradu je za danas najvljen protestni skup sudija, tužilaca i advokata „Marš za pravosuđe“ zbog nedavno donetih pravosudnih zakona kojima se ugrožava nezavisnost sudstva i samostalnost tužilaštva.

Organizatori protesta su Sindikat sudske vlasti, Udruženje tužilaca Srbije, Odbrana struke i Centar za pravosudna istraživanja CEPRIS. Podršku „Maršu za pravosuđe“ dale su advokatske komore Srbije i Beograda. Početak skupa je u 14 časova ispred zgrade Generalštaba, odakle će se krenuti u protestnu šetnju do Tužilaštva za organizovani kriminal u Ustaničkoj ulici. Najavljeno je da će govore održati Radovan Lazić iz Apelacionog tužilaštva u Novom Sadu, Aleksandar
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

„Marš za pravosuđe“ u 14 časova ispred zgrade Generalštaba: Objavljena detaljna ruta protesta

„Marš za pravosuđe“ u 14 časova ispred zgrade Generalštaba: Objavljena detaljna ruta protesta

Nedeljnik pre 55 minuta
Marš za pravosuđe u 14 časova ispred zgrade Generalštaba

Marš za pravosuđe u 14 časova ispred zgrade Generalštaba

N1 Info pre 1 sat
Marš za pravosuđe u 14 časova ispred zgrade Generalštaba

Marš za pravosuđe u 14 časova ispred zgrade Generalštaba

Nova pre 1 sat
Čačanski advokati najavili učešće na protestnom skupu “Marš za pravosuđe“ u Beogradu

Čačanski advokati najavili učešće na protestnom skupu “Marš za pravosuđe“ u Beogradu

Morava info pre 2 sata
Marš za pravosuđe u 14 časova ispred zgrade Generalštaba

Marš za pravosuđe u 14 časova ispred zgrade Generalštaba

Danas pre 1 sat
Čačanski advokati najavili učešće na protestu „Marš za pravosuđe“ sutra u Beogradu

Čačanski advokati najavili učešće na protestu „Marš za pravosuđe“ sutra u Beogradu

Danas pre 11 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Organizovani kriminalNovi SadTužilaštvoSindikatbeograd

Društvo, najnovije vesti »

Emanuel Makron prvi pozdravio odluku ukidanje Trampovih carina! Francuska će razmotriti posledice

Emanuel Makron prvi pozdravio odluku ukidanje Trampovih carina! Francuska će razmotriti posledice

Blic pre 0 minuta
Najbolji način za uklanjanje žutih fleka sa dušeka – uspe svaki put

Najbolji način za uklanjanje žutih fleka sa dušeka – uspe svaki put

Danas pre 0 minuta
U Srbiji danas hladno uz sneg i kišu, a od sutra proleće: Vreme sledeće nedelje potpuno drugačije - pogledajte grafikon jer…

U Srbiji danas hladno uz sneg i kišu, a od sutra proleće: Vreme sledeće nedelje potpuno drugačije - pogledajte grafikon jer nam stiže još jedna promena

Nova pre 5 minuta
Marš za pravosuđe u 14 časova ispred zgrade Generalštaba

Marš za pravosuđe u 14 časova ispred zgrade Generalštaba

Serbian News Media pre 35 minuta
BETA KALENDAR – Na današnji dan 21. februar

BETA KALENDAR – Na današnji dan 21. februar

Serbian News Media pre 30 minuta