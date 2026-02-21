Zimski dan, kiša i sneg: Temperatura od 1 do 5 stepeni

U Srbiji u subotu oblačno i hladno, povremeno sa kišom, susnežicom i snegom.

U nižim predelima tek ponegde formiranje manjeg snežnog pokrivača, a na planinama povećanje postojećeg. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, samo u Pomoravlju, donjem Podunavlju i na istoku Srbije će duvati slab do umeren jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura od -1 do 3°C, maksimalna dnevna od 1 do 5°C. U Beogradu u subotu oblačno i hladno, uz slabu kišu, susnežicu i slab sneg. Temperatura od 0 do 2°C. (Telegraf.rs)
