Čudo u Italiji: Komo srušio Juventus u Torinu i nastavio borbu za Ligu šampiona (video)

Čudo u Italiji: Komo srušio Juventus u Torinu i nastavio borbu za Ligu šampiona (video)

AGONIJA Juventusa se nastavila ove subote. "Stara dama" je poražena u Torinu od Koma sa 2:0 u 26. kolu Serije A i ovo joj je bio četvrti vezani meč bez trijumfa u svim takmičenjima.

FOTO: Profimedia Da su planirali bolji početak meča ne bi mogli da zamisle izabranici Seska Fabregasa. U 11. minutu bilo je 1:0, a strelac je bio Mergim Vojvoda. Bio je to težak udarac za Juventus. Pokušali su igrači Lučana Spaletija da se oporave, no umesto toga primili su drugi gol. Igrao se 61. minut kad je Maksens Kakere duplirao vođstvo Koma i već tad je bilo jasno da će domaćin teško do boda. Juventus nije uspeo da postigne ni počasni pogodak, pa je morao da
