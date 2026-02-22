Čuka u finišu "otkinula" bodove TSC-u

Fudbaleri TSC-a i Čukaričkog remizirali su 1:1, u meču 24. kola Superlige Srbije.

Domaći su vodili golom Andreja Petrovića u 45. minutu, ali je Nemanja Miletić u 87. posle kornera doneo bod Brđanima. Gledajući statistiku, TSC je bio bliži trijumfu, ali nisu uspeli da "zaključaju" utakmicu i tako su izgubili u završnici dva boda. Čukarički je prekinuo seriju od tri poraza i sada je osmi sa 31 bodom. TSC ima dva boda manje i zauzima 11. poziciju u prvenstvu. Superliga, 24. kolo Nedelja Radnički Niš - IMT 2:1 (1:0) Kanute 90+4, Šestjuk 45 - Šapić