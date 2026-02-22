Tramp tvrdi da brod ide ka Grenlandu; Stigla reakcija Frederiksen

Danska premijerka Mete Frederiksen pohvalila je zdravstveni sistem Danske, rekavši da je srećna što živi u zemlji u kojoj postoji besplatan i jednak pristup zdravstvu za sve, piše briselski Politiko.

"Srećna sam što živim u zemlji u kojoj postoji besplatan i jednak pristup zdravstvu za sve. Gde osiguranje i bogatstvo ne određuju da li ćete dobiti odgovarajući tretman. Imate isti pristup na Grenlandu", rekla je premijerka u objavi na Fejsbuku. Predsednik SAD Donald Tramp je ranije objavio na mreži Truth Social da je poslao medicinski brod na Grenland da bi, kako kaže, "zbrinuo mnoge bolesne ljude o kojima se ne brine". On je naveo da brod šalje u saradnji sa