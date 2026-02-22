Direktor Kancelarije: Izvoz informacione tehnologije prošle godine 4,5 milijardi evra

Direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Mihailo Jovanović izjavio je danas da je izvoz informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) iz Srbije u prošloj godini bio iznad 4,5 milijarde evra, navodeći da taj rezultat nije došao slučajno.

"Ulagali smo u digitalnu infrastrukturu, razvoj elektronske uprave, školovali mlade stručnjake i uveli informatiku kao obavezan predmet. Proširićemo data centre u Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu, gradimo naučno-tehnološki park u Kruševcu", rekao je Jovanović za Radio televiziju Srbije. Napomenuo je da Srbija nastavlja da ulaže u digitalnu infrastrukturu. "Velika su ulaganja u sajberbezbednost i to je jedan od prioriteta svake države. Radimo i na razvoju srpskog