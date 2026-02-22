Haos u Gračanici u BiH: Pokušali da opljačkaju radnju, pa počeli da pucaju na policiju, jedan u bekstvu

U Gračanici se večeras odvijala prava drama tokom pokušaja pljačke jedne radnje. "Dana 21.2.2026.godine u 17,05 sati, PS Gračanica, čuvar koji je vršio poslove obezbeđenja objekta prijavio je da je u toku krađa u jednom trgovačkom objektu u Gračanici, te da se radi o tri nepoznata počinioca", potvrdila je za portal "Avaza" portparolka MUP-a TK Adnana Sprečić. Po prijavi, policijska patrola odmah je upućena na lice mesta. Počinioci su napustili objekat, pri čemu je