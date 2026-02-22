Dnevni horoskop za 22. februar 2026: Raku ne ide glatko, Strelca čekaju iznenadne promene, a vas?

Dnevni horoskop za 22. februar 2026. godine, evo šta vam zvezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje! Dnevni horoskop za 22. februar 2026. godine pokazuje da danas možete da otkrijete grešku u važnom projektu.

To vas frustrira, ali vaša brza reakcija sprečiće veći problem. U ljubavi, partner može da zakasni na dogovor, što stvara napet trenutak, ali iskrenost donosi rešenje. Obratite pažnju na kolena i zglobove. Danas je idealan dan da završite nešto što ste odlagali mesecima - stari račun, papirologiju ili popravku u kući. Na poslu, sitna nagrada može da vas motiviše za naredne zadatke. U ljubavi, partner će vas iznenaditi neobičnim gestom. Prijaće vam fizička