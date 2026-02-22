Obijena crkva Svete Nedelje u Gornjoj Gušterici: Odnet novac, kosovska policija obavila uviđaj

Dve nepoznate osobe sa fantomkama na glavi obile su crkvu Svete Nedelje u Gornjoj Gušterici i iz nje odnele novac, potvrdio je za Kosovo onlajn sveštenik Vladan Vukomanović.

Prema rečima sveštenika, crkva je obijena oko dva sata posle ponoći. "Nepoznati počinioci su došli u Gornju Guštericu, u hram Svete Nedelje, nekim tupim predmetom su obili ulazna vrata, otprilike radi se o pajseru. Ušli su u crkvu i obili sto gde se prodaju sveće i ostala crkvena roba i iz tog stola su uzeli nešto sitno novca u metalu, otprilike oko 70 evra. Zatim su ispremeštali sve u oltaru, gde držimo svete sasude, odežde", rekao je sveštenik Vukomanović,