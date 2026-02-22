Obijena crkva Svete Nedelje u Gornjoj Gušterici: Odnet novac, kosovska policija obavila uviđaj

Newsmax Balkans pre 1 sat
Obijena crkva Svete Nedelje u Gornjoj Gušterici: Odnet novac, kosovska policija obavila uviđaj

Dve nepoznate osobe sa fantomkama na glavi obile su crkvu Svete Nedelje u Gornjoj Gušterici i iz nje odnele novac, potvrdio je za Kosovo onlajn sveštenik Vladan Vukomanović.

Prema rečima sveštenika, crkva je obijena oko dva sata posle ponoći. "Nepoznati počinioci su došli u Gornju Guštericu, u hram Svete Nedelje, nekim tupim predmetom su obili ulazna vrata, otprilike radi se o pajseru. Ušli su u crkvu i obili sto gde se prodaju sveće i ostala crkvena roba i iz tog stola su uzeli nešto sitno novca u metalu, otprilike oko 70 evra. Zatim su ispremeštali sve u oltaru, gde držimo svete sasude, odežde", rekao je sveštenik Vukomanović,
Otvori na newsmaxbalkans.com

Povezane vesti »

Beograd zvanično reagovao: Progon Srba na Kosmetu iz dana u dan sve pakleniji!

Beograd zvanično reagovao: Progon Srba na Kosmetu iz dana u dan sve pakleniji!

Pravda pre 46 minuta
Kancelarija: Provaljena Crkva u Gornjoj Gušterici na Kosovu

Kancelarija: Provaljena Crkva u Gornjoj Gušterici na Kosovu

NIN pre 2 sata
Kancelarija za KiM: Obavestićemo međunarodnu javnost o napadu na crkvu kod Prištine

Kancelarija za KiM: Obavestićemo međunarodnu javnost o napadu na crkvu kod Prištine

Euronews pre 2 sata
Ministarstvo kulture osudilo pljačku crkve na KiM: Napadi na srpsko duhovno i kulturno nasleđe

Ministarstvo kulture osudilo pljačku crkve na KiM: Napadi na srpsko duhovno i kulturno nasleđe

B92 pre 2 sata
Kancelarija za KiM: Obavestićemo međunarodnu javnost o napadu na crkvu kod Prištine

Kancelarija za KiM: Obavestićemo međunarodnu javnost o napadu na crkvu kod Prištine

Telegraf pre 1 sat
Posledica klime ekstremizma: Beograd reagovao na napade na srpsko duhovno nasleđe na KiM

Posledica klime ekstremizma: Beograd reagovao na napade na srpsko duhovno nasleđe na KiM

Sputnik pre 3 sata
Kancelarija za KiM: Obavestićemo međunarodnu javnost o napadu na crkvu kod Prištine

Kancelarija za KiM: Obavestićemo međunarodnu javnost o napadu na crkvu kod Prištine

Newsmax Balkans pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Kosovo

Politika, najnovije vesti »

"Presuda Tačiju i ekipi biće osuđujuća" Porodice traže pravdu za žrtve i nestale: "Moguće je da se kroz izvedene dokaze…

"Presuda Tačiju i ekipi biće osuđujuća" Porodice traže pravdu za žrtve i nestale: "Moguće je da se kroz izvedene dokaze pronađu oni koji su decenijama na listi nestalih"

Blic pre 7 minuta
Popović: Plan generalne regulacije od celog Beograda pravi Beograd na vodi

Popović: Plan generalne regulacije od celog Beograda pravi Beograd na vodi

N1 Info pre 12 minuta
Drecun: Savez Prištine, Zagreba i Tirane za realizovanje njihovih ciljeva suprotnih interesima Srbije

Drecun: Savez Prištine, Zagreba i Tirane za realizovanje njihovih ciljeva suprotnih interesima Srbije

RTV pre 47 minuta
Mijačić: Zakonima vrše pritisak na zdravstvo i školstvo, rešenje u dijalogu Beograd-Priština i ZSO

Mijačić: Zakonima vrše pritisak na zdravstvo i školstvo, rešenje u dijalogu Beograd-Priština i ZSO

RTV pre 1 sat
"Nikad u boljoj formi" Milorad Dodik objavio kako radi čučnjeve u prirodi (video)

"Nikad u boljoj formi" Milorad Dodik objavio kako radi čučnjeve u prirodi (video)

Blic pre 47 minuta