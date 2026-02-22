Kancelarija: Provaljena Crkva u Gornjoj Gušterici na Kosovu

Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je danas da je u Gornjoj Gušterici u noći između petka, 20. februara i subote, 21. februara, provaljeno u Crkvu Svete Nedelje, što je, kako su naveli, četvrti incident za nekoliko dana. "Кada provalnici maskirani fantomkama odluče da upadnu u crkvu koja je pod video-nadzorom da bi izvršili krađu, jasno je da je po sredi ne samo zločin iz koristoljublja, nego je cilj i stvaranje nemira i nespokojstva kod lokalnih Srba",