Kancelarija: Provaljena Crkva u Gornjoj Gušterici na Kosovu

NIN pre 3 sata  |  Beta
Kancelarija: Provaljena Crkva u Gornjoj Gušterici na Kosovu
Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je danas da je u Gornjoj Gušterici u noći između petka, 20. februara i subote, 21. februara, provaljeno u Crkvu Svete Nedelje, što je, kako su naveli, četvrti incident za nekoliko dana. "Кada provalnici maskirani fantomkama odluče da upadnu u crkvu koja je pod video-nadzorom da bi izvršili krađu, jasno je da je po sredi ne samo zločin iz koristoljublja, nego je cilj i stvaranje nemira i nespokojstva kod lokalnih Srba",
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Obijena crkva u Gornjoj Gušterici kod Prištine Napadači obili vrata, uzeli novac i sve ispreturali! Sveštenik Vukomanović…

Obijena crkva u Gornjoj Gušterici kod Prištine Napadači obili vrata, uzeli novac i sve ispreturali! Sveštenik Vukomanović: Meta su i kuće pravoslavaca

Kurir pre 13 minuta
Beograd zvanično reagovao: Progon Srba na Kosmetu iz dana u dan sve pakleniji!

Beograd zvanično reagovao: Progon Srba na Kosmetu iz dana u dan sve pakleniji!

Pravda pre 2 sata
Kancelarija za KiM: Obavestićemo međunarodnu javnost o napadu na crkvu kod Prištine

Kancelarija za KiM: Obavestićemo međunarodnu javnost o napadu na crkvu kod Prištine

Euronews pre 3 sata
Obijena crkva Svete Nedelje u Gornjoj Gušterici: Odnet novac, kosovska policija obavila uviđaj

Obijena crkva Svete Nedelje u Gornjoj Gušterici: Odnet novac, kosovska policija obavila uviđaj

Newsmax Balkans pre 3 sata
Ministarstvo kulture osudilo pljačku crkve na KiM: Napadi na srpsko duhovno i kulturno nasleđe

Ministarstvo kulture osudilo pljačku crkve na KiM: Napadi na srpsko duhovno i kulturno nasleđe

B92 pre 3 sata
Kancelarija za KiM: Obavestićemo međunarodnu javnost o napadu na crkvu kod Prištine

Kancelarija za KiM: Obavestićemo međunarodnu javnost o napadu na crkvu kod Prištine

Telegraf pre 3 sata
Posledica klime ekstremizma: Beograd reagovao na napade na srpsko duhovno nasleđe na KiM

Posledica klime ekstremizma: Beograd reagovao na napade na srpsko duhovno nasleđe na KiM

Sputnik pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoMetohijaKosovo i MetohijaCrkva

Politika, najnovije vesti »

„Mrdićevi zakoni“ kao kočnica ka EU: Šta će biti sa klasterom tri

„Mrdićevi zakoni“ kao kočnica ka EU: Šta će biti sa klasterom tri

Vreme pre 38 minuta
Vučević: Neće se dozvoliti kamenovanje i vređanje vladika naše crkve

Vučević: Neće se dozvoliti kamenovanje i vređanje vladika naše crkve

Euronews pre 38 minuta
Obijena crkva u Gornjoj Gušterici kod Prištine Napadači obili vrata, uzeli novac i sve ispreturali! Sveštenik Vukomanović…

Obijena crkva u Gornjoj Gušterici kod Prištine Napadači obili vrata, uzeli novac i sve ispreturali! Sveštenik Vukomanović: Meta su i kuće pravoslavaca

Kurir pre 13 minuta
"Presuda Tačiju i ekipi biće osuđujuća" Porodice traže pravdu za žrtve i nestale: "Moguće je da se kroz izvedene dokaze…

"Presuda Tačiju i ekipi biće osuđujuća" Porodice traže pravdu za žrtve i nestale: "Moguće je da se kroz izvedene dokaze pronađu oni koji su decenijama na listi nestalih"

Blic pre 1 sat
Vojni savez Šiptara i Hrvata sve jači: Evo šta se iza brega valja - Drecun upozorava!

Vojni savez Šiptara i Hrvata sve jači: Evo šta se iza brega valja - Drecun upozorava!

Pravda pre 1 sat