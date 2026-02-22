Ruska PVO oborila 11 dronova iznad Moskve

Ruske snage protivvazdušne odbrane oborile su danas 11 bespilotnih letelica koje su se kretale u pravcu Moskve, saopštio je gradonačelnik glavnog grada Rusije Sergej Sobjanjin. "Hitne službe rade na mestu srušenih dronova", napisao je on na platformi MAX.

Sobjanin je prethodno objavio da je ukupno osam dronova oboreno dok su se približavali ruskoj prestonici za manje od 40 minuta. Privremena ograničenja dolazaka i odlazaka aviona uvedena su na aerodromima Vnukovo, Šeremetjevo, Žukovski i Domodedovo, saopštila je Federalna agencija za vazdušni saobraćaj. Poslednji put Moskva je napadnuta dronovima pre nedelju dana, 15. februara, kada je ukupno oboreno 19 dronova, prenosi portal RBK Rusija.