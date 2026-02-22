Tramp najavio da šalje bolnički brod na Grenland

NIN pre 1 sat  |  Tanjug
Tramp najavio da šalje bolnički brod na Grenland

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da sarađuje sa guvernerom Luizijane Džefom Lendrijem, kako bi poslao bolnički brod na Grenland, dansku teritoriju za koju je više puta ranije izjavio da želi da pripoji Sjedinjenim Američkim Državama.

Plan da pošalje bolnički brod na Grenland Tramp je objavio na društvenim mrežama neposredno pre večere, koju je organizovao za republikanske guvernere u Beloj kući, gde je sedeo pored Lendrija i razgovarao sa njim, prenosi Rojters. "U saradnji sa fantastičnim guvernerom Luizijane, Džefom Lendrijem, poslaćemo sjajan bolnički brod na Grenland da se brine o mnogim ljudima koji su bolesni, a o kojima se tamo ne brine. Na putu je", rekao je Donald Tramp. Trampova
Ključne reči

GuvernerRojtersDanskaGrenlandDonald Trampsad

