Bela kuća pohvalila brzu i odlučnu akciju Tajne službe u Mar-a-Lagu

Agenti američke Tajne službe i policija okruga Palm bič ubili su ranije danas naoružanog muškarca nakon što je nezakonito ušao u obezbeđeni perimetar u Mar-a-Lagu

Bela kuća oglasila se povodom incidenta u rezidenciji predsednika Donalda Trampa, Mar-a-Lago, na Floridi tokom kojeg su agenti Tajne službe ubili naoružanog muškarca, pohvalivši njihovu brzu i odlučnu akciju. “U sred noći, dok većina Amerikanaca spava, agenti američke Tajne službe su delovali brzo i odlučno kako bi neutralisali poremećenu osobu, naoružanu pištoljeme i kanisterom za gas, koja je upala u dom predsednika Trampa”, navela je u saopštenju na mreži Iks