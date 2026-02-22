Pronađena tela ribolovaca na dnu jezera Barje

Ronioci Žandarmerija pronašli su tela dvojice ribolovaca u jezeru Barje kod Leskovac, čime je okončana trodnevna potraga za nestalim muškarcima.

Kako prenosi Radio-televizija Srbije, tela su pronađena na dubini od oko 35 metara. U potrazi su učestvovali pripadnici Sektora za vanredne situacije i Žandarmerije, koji su prethodnih dana intenzivno pretraživali jezero i priobalje, uprkos izuzetno teškim vremenskim uslovima, niskim temperaturama i otežanoj vidljivosti pod vodom. Podsetimo, ribolovci su nestali u noći između 18. i 19. februara, kada im se izgubio svaki trag na jezeru Barje. Njihov nestanak