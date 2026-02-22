Praštanje kao uvod u Vaskršnji post – Bele poklade, dan kada se zaboravljaju svađe i uvrede

Praštanje kao uvod u Vaskršnji post – Bele poklade, dan kada se zaboravljaju svađe i uvrede

Poslednja sedmica pred Veliki Vaskršnji post naziva se Bela, po belom mrsu koji se jede. Danas su Bele poklade – najavljuju sutrašnji početak Časnog posta.

Bele poklade najsvečanije su i najrasprostranjenije poklade u godini. Poslednji dan pred Veliki Vaskršnji post pun je šala, pesme, radosti, maskiranih povorki. Obično se mladići, maskiraju, najčešće kao junaci, žene ili strašna bića koja plaše decu. Svuda su rado dočekivani i darovani prema mogućnostima kuće i domaćina. Često se po selima, samo za ovu priliku, prave ljuljaške. Dovlače se gomile slame i zapale, a mladići preskaču vatru. Veruje se da onaj ko preskoči
Praštanje kao uvod u Vaskršnji post – Bele poklade, dan kada se zaboravljaju svađe i uvrede

Praštanje kao uvod u Vaskršnji post – Bele poklade, dan kada se zaboravljaju svađe i uvrede

Praštanje kao uvod u Vaskršnji post – Bele poklade, dan kada se zaboravljaju svađe i uvrede

Praštanje kao uvod u Vaskršnji post – Bele poklade, dan kada se zaboravljaju svađe i uvrede

