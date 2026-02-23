BBC vesti na srpskom

Uhapšen Piter Mendelson, bivši britanski ambasador u Sjedinjenim Državama

Mendelson je pod istragom zbog navoda da je, dok je bio ministar, delio osetljive vladine informacije sa osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom.

BBC News pre 3 sata
Privođenje Pitera Mendelsona
BBC

Piter Mendelson, bivši britanski ambasador u Sjedinjenim Državama, uhapšen je zbog sumnje da je zloupotrebio položaj u javnoj službi.

Bivši ambasador je pod istragom zbog navoda da je, dok je bio ministar, delio osetljive vladine informacije sa osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom.

Mendelson je smenjen sa najprestižnije pozicije u britanskoj diplomatskoj službi u septembru, kada je dubina njegovog prijateljstva sa Epstinom počela da postaje jasna, ocenjuje agencija Rojters.

Policija je ranije ovog meseca pokrenula krivičnu istragu protiv Mendelsona pošto je vlada premijera Kira Starmera otkrila komunikaciju bivšeg ambasadora i Epstina.

„Policija je uhapsila 72-godišnjeg muškarca zbog sumnje da je zloupotrebio javnu funkciju“, saopštila je londonska policija u vezi sa istragom protiv bivšeg ministra u vladi.

Imejlovi između Mendelsona i Epstina, koje je krajem januara objavilo Ministarstvo pravde SAD, pokazali su da su njih dvojica imali bliži odnos nego što je bilo javno poznato.

Pokazali su i da je Mendelson je delio informacije sa finansijerom kada je bio ministar u vladi bivšeg premijera Gordona Brauna.

Mendelson, koji je ovog meseca podneo ostavku na mesto u Starmerovoj Laburističkoj partiji i napustio poziciju u parlamentu, ranije je rekao da „veoma duboko“ žali zbog prethodne povezanosti sa Epstinom.

Ali nije javno komentarisao, niti odgovorio na poruke u kojima se traži komentar o najnovijim otkrićima.

Prošle nedelje, brat britanskog kralja Čarlsa, Endru Mauntbaten-Vindzor, takođe je uhapšen zbog sumnje da je zloupotrebio javne funkcije zbog navoda da je slao poverljiva vladina dokumenta Epstinu.

On je uvek negirao bilo kakve nezakonite radnje u vezi sa Epstinom.

Ser Toni Bler i Piter Mendelson 2001.
PA Media
Ser Toni Bler i Piter Mendelson 2001.

Ko je Piter Mendelson?

Piter Mandelson je počeo da radi za Laburističku partiju 1980-ih i decenijama je bio važna figura u stranci.

Igrao je ključnu ulogu u pokretu Novih laburista i ubedljivoj izbornoj pobedi Tonija Blera 1997. godine.

Mendelson je dobio i nadimak „Princ tame“ zbog njegove sposobnosti za manevrisanje „iza kulisa“ tokom prethodne laburističke vlade.

Premijer Kir Starmer imenovao ga je za ambasadora Velike Britanije u Vašingtonu u decembru 2024. godine.

Pre tog imenovanja bilo je poznato da je bio prijatelj sa osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom.

Smenjen sa te funkcije u septembru 2025. pošto je Dauning strit saopštio da su se pojavile nove informacije o dubini ove veze.

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 02.23.2026)

BBC News
Ubistvo vođe kartela El Menča pokrenulo haos u Meksiku, poginulo 25 pripadnika Nacionalne garde

Ubistvo vođe kartela El Menča pokrenulo haos u Meksiku, poginulo 25 pripadnika Nacionalne garde

BBC News pre 6 sati
'Putin je započeo Treći svetski rat i moramo da ga zaustavimo': Zelenski za BBC

'Putin je započeo Treći svetski rat i moramo da ga zaustavimo': Zelenski za BBC

BBC News pre 13 sati
Holandija dobila najmlađeg premijera u istoriji: Pozajmio slogan od Obame, verio se sa hokejašem

Holandija dobila najmlađeg premijera u istoriji: Pozajmio slogan od Obame, verio se sa hokejašem

BBC News pre 6 sati
Kim Džong Un ponovo na čelu Radničke partije Severne Koreje

Kim Džong Un ponovo na čelu Radničke partije Severne Koreje

BBC News pre 3 sata
BBC se izvinio zbog rasne uvrede u prenosu dodele BAFTA nagrada

BBC se izvinio zbog rasne uvrede u prenosu dodele BAFTA nagrada

BBC News pre 6 sati
BBC News

Povezane vesti »

Uhapšen lord i bivši britanski diplomata zbog povezanosti sa Epstinom

Uhapšen lord i bivši britanski diplomata zbog povezanosti sa Epstinom

Vesti online pre 1 sat
Lord Mendelson uhapšen zbog sumnje na zloupotrebu položaja

Lord Mendelson uhapšen zbog sumnje na zloupotrebu položaja

RTS pre 2 sata
(Foto, video) uhapšen lord Mandelson: Policija mu upala u kuću: Lisice na ruke mu stavili nakon istrage o Epstajnovim…

(Foto, video) uhapšen lord Mandelson: Policija mu upala u kuću: Lisice na ruke mu stavili nakon istrage o Epstajnovim dokumentima

Blic pre 4 sati
Uhapšen Mandelson, za kog se sumnja da je delao sa Epsteinom

Uhapšen Mandelson, za kog se sumnja da je delao sa Epsteinom

Bloomberg Adria pre 3 sata
Skandal u britanskoj politici: Bivši lord Piter Mandelson uhapšen zbog povezanosti sa Epstinom

Skandal u britanskoj politici: Bivši lord Piter Mandelson uhapšen zbog povezanosti sa Epstinom

Euronews pre 4 sati
Još jedan skandal vezan za Epstajna: Piter Mendelson uhapšen zbog sumnje na zloupotrebu položaja

Još jedan skandal vezan za Epstajna: Piter Mendelson uhapšen zbog sumnje na zloupotrebu položaja

Večernje novosti pre 4 sati
Uhapšen Piter Mendelson: Bivši britanski ambasador u SAD priveden zbog veza sa Džefrijem Epstinom

Uhapšen Piter Mendelson: Bivši britanski ambasador u SAD priveden zbog veza sa Džefrijem Epstinom

Nedeljnik pre 3 sata
Povezane vesti »

Svet, najnovije vesti »

Kušner i Vitkof će se sastati sa iranskom delegacijom u Ženevi u četvrtak

Kušner i Vitkof će se sastati sa iranskom delegacijom u Ženevi u četvrtak

Danas pre 8 minuta
SAD i Rusija u Ženevi započele pregovore o novom sporazumu o kontroli nuklearnog naoružanja

SAD i Rusija u Ženevi započele pregovore o novom sporazumu o kontroli nuklearnog naoružanja

Danas pre 23 minuta
SAD evakuišu osoblje ambasade u Bejrutu usred tenzija sa Iranom

SAD evakuišu osoblje ambasade u Bejrutu usred tenzija sa Iranom

Danas pre 58 minuta
Tragedija na letu ka Parizu: Beba umrla dok je putovala u Francusku na lečenje

Tragedija na letu ka Parizu: Beba umrla dok je putovala u Francusku na lečenje

Blic pre 17 minuta
Jak udarac za Trampa! Evropski parlament hitno stopirao sporazum sa Amerikom: "Situacija je neizvesnija nego ikad"

Jak udarac za Trampa! Evropski parlament hitno stopirao sporazum sa Amerikom: "Situacija je neizvesnija nego ikad"

Blic pre 47 minuta