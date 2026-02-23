Uhapšen Piter Mendelson, bivši britanski ambasador u Sjedinjenim Državama

BBC News pre 3 sata

Piter Mendelson, bivši britanski ambasador u Sjedinjenim Državama, uhapšen je zbog sumnje da je zloupotrebio položaj u javnoj službi.

Bivši ambasador je pod istragom zbog navoda da je, dok je bio ministar, delio osetljive vladine informacije sa osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom.

Mendelson je smenjen sa najprestižnije pozicije u britanskoj diplomatskoj službi u septembru, kada je dubina njegovog prijateljstva sa Epstinom počela da postaje jasna, ocenjuje agencija Rojters.

Policija je ranije ovog meseca pokrenula krivičnu istragu protiv Mendelsona pošto je vlada premijera Kira Starmera otkrila komunikaciju bivšeg ambasadora i Epstina.

„Policija je uhapsila 72-godišnjeg muškarca zbog sumnje da je zloupotrebio javnu funkciju“, saopštila je londonska policija u vezi sa istragom protiv bivšeg ministra u vladi.

Imejlovi između Mendelsona i Epstina, koje je krajem januara objavilo Ministarstvo pravde SAD, pokazali su da su njih dvojica imali bliži odnos nego što je bilo javno poznato.

Pokazali su i da je Mendelson je delio informacije sa finansijerom kada je bio ministar u vladi bivšeg premijera Gordona Brauna.

Mendelson, koji je ovog meseca podneo ostavku na mesto u Starmerovoj Laburističkoj partiji i napustio poziciju u parlamentu, ranije je rekao da „veoma duboko“ žali zbog prethodne povezanosti sa Epstinom.

Ali nije javno komentarisao, niti odgovorio na poruke u kojima se traži komentar o najnovijim otkrićima.

Prošle nedelje, brat britanskog kralja Čarlsa, Endru Mauntbaten-Vindzor, takođe je uhapšen zbog sumnje da je zloupotrebio javne funkcije zbog navoda da je slao poverljiva vladina dokumenta Epstinu.

On je uvek negirao bilo kakve nezakonite radnje u vezi sa Epstinom.

PA Media Ser Toni Bler i Piter Mendelson 2001.

Ko je Piter Mendelson?

Piter Mandelson je počeo da radi za Laburističku partiju 1980-ih i decenijama je bio važna figura u stranci.

Igrao je ključnu ulogu u pokretu Novih laburista i ubedljivoj izbornoj pobedi Tonija Blera 1997. godine.

Mendelson je dobio i nadimak „Princ tame“ zbog njegove sposobnosti za manevrisanje „iza kulisa“ tokom prethodne laburističke vlade.

Premijer Kir Starmer imenovao ga je za ambasadora Velike Britanije u Vašingtonu u decembru 2024. godine.

Pre tog imenovanja bilo je poznato da je bio prijatelj sa osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom.

Smenjen sa te funkcije u septembru 2025. pošto je Dauning strit saopštio da su se pojavile nove informacije o dubini ove veze.

