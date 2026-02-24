Afera Epstin: „Bivši britanski ambasador Mandelson pušten posle ispitivanja u policiji“

Bivši britanski ministar i ambasador Piter Mandelson (Peter) pušten je uz kauciju posle ispitivanja, saopštila je jutros londonska policija.

Kako su preneli britanski mediji, istražuju se navodi da je Mandelson preneo osetljive informacije američkom finansijeru i osuđenom seksualnom prestupniku Džefriju Epstinu (Jeffrey Epstein). Mandelson, istaknuta ličnost u državnoj politici i bivši ambasador Velike Britanije u Vašingtonu, priveden je u ponedeljak oko 17.00 zbog sumnje da je zanemario dužnost u obavljanju javnih funkcija. Mandelson nije dao izjavu u medijima od početka istrage. Mandelson, kojeg je za