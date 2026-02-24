Afera Epstin: „Bivši britanski ambasador Mandelson pušten posle ispitivanja u policiji“

Serbian News Media pre 5 sati
Afera Epstin: „Bivši britanski ambasador Mandelson pušten posle ispitivanja u policiji“

Bivši britanski ministar i ambasador Piter Mandelson (Peter) pušten je uz kauciju posle ispitivanja, saopštila je jutros londonska policija.

Kako su preneli britanski mediji, istražuju se navodi da je Mandelson preneo osetljive informacije američkom finansijeru i osuđenom seksualnom prestupniku Džefriju Epstinu (Jeffrey Epstein). Mandelson, istaknuta ličnost u državnoj politici i bivši ambasador Velike Britanije u Vašingtonu, priveden je u ponedeljak oko 17.00 zbog sumnje da je zanemario dužnost u obavljanju javnih funkcija. Mandelson nije dao izjavu u medijima od početka istrage. Mandelson, kojeg je za
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

Piter Mandelson pušten na slobodu uz kauciju

Piter Mandelson pušten na slobodu uz kauciju

B92 pre 3 sata
Afera Epstin: Bivši britanski ambasador Mandelson pušten posle ispitivanja u policiji

Afera Epstin: Bivši britanski ambasador Mandelson pušten posle ispitivanja u policiji

NIN pre 5 sati
Afera Epstin: Bivši britanski ambasador Mandelson pušten posle ispitivanja u policiji

Afera Epstin: Bivši britanski ambasador Mandelson pušten posle ispitivanja u policiji

Radio sto plus pre 5 sati
Priveden, pa pušten Piter Mendelson, bivši britanski ambasador u SAD

Priveden, pa pušten Piter Mendelson, bivši britanski ambasador u SAD

BBC News pre 6 sati
Afera Epstin: Bivši britanski ambasador Mandelson pušten posle ispitivanja u policiji

Afera Epstin: Bivši britanski ambasador Mandelson pušten posle ispitivanja u policiji

Beta pre 6 sati
Slučaj "Epstin": Lord Piter Mandelson pušten iz pritvora uz kauciju

Slučaj "Epstin": Lord Piter Mandelson pušten iz pritvora uz kauciju

Radio 021 pre 8 sati
Lord Piter Mandelson, bivši britanski ambasador u SAD, pušten na slobodu uz kauciju: Kako je umešan u slučaj "Epstajn"?

Lord Piter Mandelson, bivši britanski ambasador u SAD, pušten na slobodu uz kauciju: Kako je umešan u slučaj "Epstajn"?

Newsmax Balkans pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

VašingtonVelika Britanija

Svet, najnovije vesti »

Nova pretnja Medvedeva: "Nuklearni udar na zemlje koje dostave Ukrajini nuklearno oružje je legalan"

Nova pretnja Medvedeva: "Nuklearni udar na zemlje koje dostave Ukrajini nuklearno oružje je legalan"

Blic pre 3 minuta
London uveo nove sankcije Moskvi; 11 stranih zvaničnika u Kijevu; Kremlj: Naš stav je jasan i dosledan

London uveo nove sankcije Moskvi; 11 stranih zvaničnika u Kijevu; Kremlj: Naš stav je jasan i dosledan

RTS pre 3 minuta
Koalicija voljnih: podržavamo postizanje trajnog i pravednog mira

Koalicija voljnih: podržavamo postizanje trajnog i pravednog mira

Politika pre 3 minuta
Haos u Španiji zbog novog trenda: Ko su "terijanci" i kakva je njihova veza sa životinjama?

Haos u Španiji zbog novog trenda: Ko su "terijanci" i kakva je njihova veza sa životinjama?

Telegraf pre 3 minuta
Hrvatske vlasti o poseti Đura Macuta: "Nezamislivo je da nismo obavešteni o dolasku premijera druge države"

Hrvatske vlasti o poseti Đura Macuta: "Nezamislivo je da nismo obavešteni o dolasku premijera druge države"

N1 Info pre 58 minuta