Priveden, pa pušten Piter Mendelson, bivši britanski ambasador u SAD

Mendelson je pod istragom zbog navoda da je, dok je bio ministar, delio osetljive vladine informacije sa osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom.

BBC News pre 30 minuta
Privođenje Pitera Mendelsona
BBC

Piter Mendelson, bivši britanski ambasador u Sjedinjenim Državama, priveden je, pa pušten zbog sumnje da je zloupotrebio položaj u javnoj službi.

Bivši ambasador (72) je pod istragom zbog navoda da je, dok je bio ministar, delio osetljive vladine informacije sa osuđenim pedofilom Džefrijem Epstinom.

Pušten je na slobodu uz kauciju, saopštila je londonska policija.

Mendelson je smenjen sa najprestižnije pozicije u britanskoj diplomatskoj službi u septembru, kada je dubina njegovog prijateljstva sa Epstinom počela da postaje jasna.

Policija je ranije ovog meseca pokrenula krivičnu istragu protiv Mendelsona pošto je vlada premijera Kira Starmera otkrila komunikaciju bivšeg ambasadora i Epstina.

Imejlovi koje su razmenjivali Mendelson i Epstin, koje je krajem januara objavilo Ministarstvo pravde SAD, pokazali su da su njih dvojica imali bliži odnos nego što je bilo javno poznato.

Pokazali su i da je Mendelson je delio informacije sa finansijerom kada je bio ministar u vladi bivšeg premijera Gordona Brauna.

Mendelson je u februaru ove godine podneo ostavku na mesto u Starmerovoj Laburističkoj partiji i napustio poslaničko mesto u gornjem domu britanskog parlamenta.

Mendelson je ranije rekao da „veoma duboko“ žali zbog prethodne povezanosti sa Epstinom.

Ali nije javno komentarisao, niti odgovorio na poruke u kojima se traži komentar o najnovijim otkrićima iz dosijea o Epstinu.

Prema zvaničnoj verziji, Epstin se ubio u zatvoru u Njujorku 2019. godine, čekajući suđenje po teškim optužbama za razna seksualna nedela.

Vlada premijera Kira Starmera pod velikim je pritiskom zbog Mendelsona, a opozicija traži njegovu ostavku.

Starmer je priznao da je znao za Mendelsonove veze sa Epstinom, ali ne i dubinu njihovog odnosa.

Rekao je i da je bio svestan da je Mendelson bio u kontaktima sa Epstinom kada ga je imenovao za ambasadora u SAD.

Zbog veza sa Mendelsonom, nedavno je ostavku podneo šef kabineta Kira Starmera.

Toni Bler i Piter Mendelson 2001.
PA Media
Bivši britanski premijer Toni Bler i Piter Mendelson 2001.

Mendelson je druga visoka javna ličnost u Velikoj Britaniji pod istragom zbog veza sa Epstinom.

I Endru Mauntbaten-Vindzor, brat britanskog kralja Čarlsa, takođe je priveden prošle nedelje zbog sumnje da je zloupotrebio javne funkcije zbog navoda da je slao poverljiva vladina dokumenta Epstinu.

Endru je pušten iz pritvora posle nekoliko sati, ali je policija nastavila istragu.

Endru uporno i odlučno poriče bilo kakve nezakonite radnje u vezi sa Epstinom.

Ko je Piter Mendelson?

Piter Mandelson je počeo da radi za Laburističku partiju 1980-ih i decenijama je bio važna figura u stranci.

Igrao je ključnu ulogu u pokretu Novih laburista i ubedljivoj izbornoj pobedi Tonija Blera 1997. godine.

Mendelson je dobio i nadimak „Princ tame“ zbog njegove sposobnosti za manevrisanje „iza kulisa“ tokom prethodne laburističke vlade.

Premijer Kir Starmer imenovao ga je za ambasadora Velike Britanije u Vašingtonu u decembru 2024. godine.

Pre tog imenovanja bilo je poznato da je bio prijatelj sa osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom.

Smenjen je sa te funkcije u septembru 2025. pošto je Dauning strit saopštio da su se pojavile nove informacije o dubini ove veze.

(BBC News, 02.24.2026)

