(Foto, video) Vođa najkrvavijeg kartela je ubijen, a rat bukti! Ulice spaljene, broje se mrtvi, okrutni vojnici vrše teror: Nižu se pretnje likvidacijom, zemlja tone u ponor

Meksiko je utonuo u stravičan talas nasilja i neizvesnosti nakon što je odjeknula udarna vest: ubijen je Nemesio Osegera Servantes, neprikosnoveni vođa zloglasnog i najkrvavijeg meksičkog kartela "Halisko", poznatiji kao El Menčo (El Mencho).

Pad čoveka koji se godinama nalazio na samom vrhu liste najtraženijih kriminalaca na svetu, za čiju je glavu Amerika nudila neverovatnih 15 miliona dolara, pretvorio je ulice meksičkih gradova u prava ratna poprišta. Odmah po potvrdi o njegovoj smrti, državu su zahvatili totalni haos, panika i brutalne odmazde. Meksičko Ministarstvo odbrane potvrdilo je smrt ovog pedesetdevetogodišnjeg narko-bosa, navodeći da je Osegera teško ranjen tokom operacije u gradu Tapalpa