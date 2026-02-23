Raspisani lokalni izbori u devet opština i gradova – glasanje 29. marta

Odluku o raspisivanju izbora Brnabić je potpisala u 12 časova u centralnom holu Doma Narodne skupštine.

Redovni lokalni izbori biće održani u gradu Boru, kao i u opštinama Aranđelovac, Bajina Bašta, Kladovo, Knjaževac, Kula, Lučani, Majdanpek i Smederevska Palanka. Brnabić je navela da je odluku donela u skladu sa članom 34 Zakona o lokalnim izborima, kojim je propisano da predsednik Narodne skupštine raspisuje izbore za odbornike skupština jedinica lokalne samouprave. „Prethodni lokalni izbori u ovih devet jedinica lokalne samouprave održani su 3. aprila 2022.