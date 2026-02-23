Počinje uskršnji post: Koja su pravila i običaji sedam nedelja posta

Danas počinje Uskršnji post i trajaće do 11. aprila.

Ovaj post naziva se i Veliki, zbog posebne važnosti, ali i dužine trajanja. Naziva se i Časni zato što obuhvata vreme stradanja Isusa Hrista. Vaskršnji post uvek počinje u ponedeljak – prvi ponedeljak posta naziva se Čisti, kao i prva sedmica posta. Običaj je da se tokom prve – Čiste nedelje, sprema cela kuća. Veruje se da je danas dobro započeti velike poslove, jer će biti uspešni. Drugu nedelju Velikog posta, odnosno Pačistu nedelju treba ispostiti na vodi od