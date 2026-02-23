Počinje uskršnji post: Koja su pravila i običaji sedam nedelja posta

Glas Zaječara pre 3 sata  |  Izvor: N1
Počinje uskršnji post: Koja su pravila i običaji sedam nedelja posta

Danas počinje Uskršnji post i trajaće do 11. aprila.

Ovaj post naziva se i Veliki, zbog posebne važnosti, ali i dužine trajanja. Naziva se i Časni zato što obuhvata vreme stradanja Isusa Hrista. Vaskršnji post uvek počinje u ponedeljak – prvi ponedeljak posta naziva se Čisti, kao i prva sedmica posta. Običaj je da se tokom prve – Čiste nedelje, sprema cela kuća. Veruje se da je danas dobro započeti velike poslove, jer će biti uspešni. Drugu nedelju Velikog posta, odnosno Pačistu nedelju treba ispostiti na vodi od
Otvori na glas-zajecara.com

Povezane vesti »

Danas počinje Vaskršnji post – vernici ulaze u najstroži period duhovne pripreme

Danas počinje Vaskršnji post – vernici ulaze u najstroži period duhovne pripreme

Glas juga pre 2 sata
"Nije poenta ono što jedemo, nego da ne jedemo jedni druge": Koja su pravila Vaskršnjeg posta (video)

"Nije poenta ono što jedemo, nego da ne jedemo jedni druge": Koja su pravila Vaskršnjeg posta (video)

Euronews pre 2 sata
Počeo Vaskršnji post: Ovih pravila bi trebalo svi da se pridržavaju

Počeo Vaskršnji post: Ovih pravila bi trebalo svi da se pridržavaju

InfoKG pre 3 sata
Počeo Vaskršnji post – najduži i najstroži u pravoslavnom kalendaru

Počeo Vaskršnji post – najduži i najstroži u pravoslavnom kalendaru

RTK pre 3 sata
Jovana Jeremić obavestila sve o odluci, dotakla se i zabrane u Crnoj Gori: "Iskušenja krenula već od petka, pa da počnemo"

Jovana Jeremić obavestila sve o odluci, dotakla se i zabrane u Crnoj Gori: "Iskušenja krenula već od petka, pa da počnemo"

Blic pre 3 sata
Danas počinje Vaskršnji post: traje 7 nedelja, a početak se obeležava najstrožim pravilima

Danas počinje Vaskršnji post: traje 7 nedelja, a početak se obeležava najstrožim pravilima

Mondo pre 3 sata
POČINJE VELIKI POST: Period pokajanja, praštanja i duhovne pripreme za Vaskrs

POČINJE VELIKI POST: Period pokajanja, praštanja i duhovne pripreme za Vaskrs

Pirotske vesti pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

uskrspošt

Društvo, najnovije vesti »

„Pala“ i peta suspenzija u Petoj beogradskoj gimnaziji

„Pala“ i peta suspenzija u Petoj beogradskoj gimnaziji

Danas pre 2 minuta
SAZNAJEMO Manja Grčić stupila na dužnost direktorke RTS-a: I dalje je na istoj funkciji u Tanjugu i K1

SAZNAJEMO Manja Grčić stupila na dužnost direktorke RTS-a: I dalje je na istoj funkciji u Tanjugu i K1

Nova pre 2 minuta
Donacija za patronažno vozilo u Pirotu

Donacija za patronažno vozilo u Pirotu

Biznis u regionu pre 2 minuta
Bliži se pomeranje sata: Letnje računanje vremena će obeležiti promena koja će sve oduševiti

Bliži se pomeranje sata: Letnje računanje vremena će obeležiti promena koja će sve oduševiti

Mondo pre 2 minuta
Satira pred sudom: Bivši načelnik policije traži pola miliona zbog izmišljenog intervjua

Satira pred sudom: Bivši načelnik policije traži pola miliona zbog izmišljenog intervjua

Cenzolovka pre 32 minuta