Počeo Vaskršnji post – najduži i najstroži u pravoslavnom kalendaru

RTK pre 15 minuta
Počeo Vaskršnji post – najduži i najstroži u pravoslavnom kalendaru

Za vernike Srpske pravoslavne crkve danas počinje Vaskršnji post, najduži i najstroži višednevni post u pravoslavnom kalendaru i trajaće do Vaskrsa, koji se proslavlja 12. aprila.

Ovaj post naziva se i Veliki i Veligdanski, zbog posebne važnosti, ali i dužine trajanja. Naziva se i Časni zato što obuhvata vreme stradanja Isusa Hrista i predstavlja vreme duhovne pripreme za proslavu Hristovog vaskrsenja. Uz uzdržavanje od jake i mrsne hrane, još važnije za post je uzdržavanje od gneva, loših misli i dela. Post traje sedam nedelja, odnosno 48 dana, a završava se na praznik Vaskrsenja Hristovog – Vaskrs. Vaskršnji post smatra se periodom
Otvori na rtk.co.rs

Povezane vesti »

Počeo Vaskršnji post: Ovih pravila bi trebalo svi da se pridržavaju

Počeo Vaskršnji post: Ovih pravila bi trebalo svi da se pridržavaju

InfoKG pre 25 minuta
Počinje uskršnji post: Koja su pravila i običaji sedam nedelja posta

Počinje uskršnji post: Koja su pravila i običaji sedam nedelja posta

Glas Zaječara pre 45 minuta
Jovana Jeremić obavestila sve o odluci, dotakla se i zabrane u Crnoj Gori: "Iskušenja krenula već od petka, pa da počnemo"

Jovana Jeremić obavestila sve o odluci, dotakla se i zabrane u Crnoj Gori: "Iskušenja krenula već od petka, pa da počnemo"

Blic pre 20 minuta
Počinje vaskršnji post – pravoslavni vernici započinju pripremu za Uskrs

Počinje vaskršnji post – pravoslavni vernici započinju pripremu za Uskrs

Glas juga pre 40 minuta
Danas počinje Vaskršnji post: traje 7 nedelja, a početak se obeležava najstrožim pravilima

Danas počinje Vaskršnji post: traje 7 nedelja, a početak se obeležava najstrožim pravilima

Mondo pre 44 minuta
Počeo Vaskršnji post

Počeo Vaskršnji post

Bujanovačke pre 1 sat
POČINJE VELIKI POST: Period pokajanja, praštanja i duhovne pripreme za Vaskrs

POČINJE VELIKI POST: Period pokajanja, praštanja i duhovne pripreme za Vaskrs

Pirotske vesti pre 1 sat
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

Femić: Mediji UM prepušteni sami sebi, više nemamo kišobran koji smo imali od višeg menadžmenta

Femić: Mediji UM prepušteni sami sebi, više nemamo kišobran koji smo imali od višeg menadžmenta

Cenzolovka pre 0 minuta
PODES u Vranju: Dr Milić najavio reforme „3D“, ključ je decentralizacija

PODES u Vranju: Dr Milić najavio reforme „3D“, ključ je decentralizacija

Jug press pre 0 minuta
Otvoreno pismo Dašića novom UO medija UG: Kako ćete braniti redakcije od kontinuiranih kampanja blaćenja i političkih napada?…

Otvoreno pismo Dašića novom UO medija UG: Kako ćete braniti redakcije od kontinuiranih kampanja blaćenja i političkih napada?

N1 Info pre 25 minuta
Ministar prosvete: Peta beogradska gimnazija od sutra ima novog v. d. direktora koji može da smiri sukobe u kolektivu

Ministar prosvete: Peta beogradska gimnazija od sutra ima novog v. d. direktora koji može da smiri sukobe u kolektivu

Insajder pre 25 minuta
Predsednik Saveta roditelja Pete beogradske: Ukupno osam suspenzija

Predsednik Saveta roditelja Pete beogradske: Ukupno osam suspenzija

N1 Info pre 25 minuta