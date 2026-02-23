Vlada Grenlanda blokirala Trampa! On ponudio pomoć, oni mu rekli: "Ne, hvala!"

Kurir
Vlada Grenlanda blokirala Trampa! On ponudio pomoć, oni mu rekli: "Ne, hvala!"

Vlada Grenlanda saopštila je danas da odbija predlog američkog predsednika Donalda Trampa o slanju broda bolnice u dansku autonomnu teritoriju. "Od nas je odgovor - Ne, hvala.

Ideja predsednika Trampa o slanju američkog broda bolnice ovde na Grenland je uredno primljena na znanje. Ali mi imamo javni zdravstveni sistem gde je nega besplatna za građane", napisao je grenlandski premijer Jens-Frederik Nilsen. Tramp je rekao da sarađuje sa guvernerom Luizijane Džefom Londrijem kako bi poslao brod bolnicu na Grenland. "Sarađujem sa neverovatnim guvernerom Luizijane Džefom Lendrijem. Poslaćemo sjajan brod bolnicu na Grenland da se brine o
(Foto) Hladan tuš za Trampa: Američki predsednik poslao poklon Grenlandu uz poruku "Na putu je", a onda je usledio šamar

Blic pre 2 sata
