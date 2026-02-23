(Foto) Hladan tuš za Trampa: Američki predsednik poslao poklon Grenlandu uz poruku "Na putu je", a onda je usledio šamar

Nielsen je naglasio da Grenland ima besplatnu zdravstvenu zaštitu za sve građane i da dobro funkcioniše u saradnji sa Danskom Grenland je nedavno potpisao sporazum sa Danskom za poboljšanje lečenja svojih pacijenata u danskim bolnicama Grenlandski premijer Jens-Frederik Nielsen odbacio je ponudu američkog predsednika Donalda Trampa da pošalje bolnički brod na ostrvo, ističući da Grenland ima sopstveni zdravstveni sistem. Trampova inicijativa dolazi nakon njegovog