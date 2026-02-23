IZOPS ODLUČIO: Od utorka se pridružuju protestu poljoprivrednika

Upravni odbor Inicijative za opstanak poljoprivrednika Srbije (IZOPS) sinoć je doneo odluku o izlasku ovog udruženja poljoprivrednika na proteste.

Skupština je potvrdila i verifikovala odluku UO apsolutnom većinom glasova Skupštine. Oni su precizirali da će IZOPS u utorak, 24. februara, izlaći na proteste u znak podrške poljoprivrednicima koji su danima u protestu. Novosadski studenti objavili su raspored blokada, s tim da je moguće da taj spisak nije konačan: A post shared by Blokada Filozofskog Fakulteta (@blokada.ffuns) Podršku poljoprivrednicima pružiće i Pančevci. Oni će u utorak u 10 sati krenuti i