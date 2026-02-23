Ministarstvo poljoprivrede tvrdi da su ispunjena dva od šest zahteva poljoprivrednika

Ministarstvo poljoprivrede saopštilo je da su ispunjena dva od šest obećanja koje je po zahtevima poljoprivrednika ministar Dragan Glamočić dao na sastanku koji je održan u petak, 20. februara.

Navode da su na predlog Ministarstva usvojene izmene Odluke o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu, čime je režim prelevmana usklađen sa dogovorom postignutim sa proizvođačima. "Prvi zahtev odnosio se na ukidanje prelevmana za uvoz prasadi za dalji tov iz Evropske unije. Ovom odlukom omogućen je nastavak povoljnijeg uvoza kvalitetnog genetskog materijala, što će doprineti unapređenju rasnog sastava, boljoj