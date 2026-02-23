Policija o smrti nestalog mladića u Zrenjaninu: Neistinite spekulacije javnosti, počeli smo da ga tražimo čim je prijavljeno…

Povodom različitih, kako se navodi, "neistinitih spekulacija" o postupanju policijskih službenika Policijske uprave u Zrenjaninu, a u vezi sa nestankom devetnaestogodišnjeg mladića, čije je telo 22. februara pronađeno u Gradskom jezeru, Ministarstvo unutrašnjih poslova istaklo da je policija u ovom, kao i u svim ostalim slučajevima, preduzela sve mere i radnje iz svoje nadležnosti u cilju njegovog pronalaska, saopšteno je. "Odmah nakon prijave oca i majke, da se