Putin: Rusija će povećavati potencijal i borbenu gotovost oružanih snaga

Putin je naglasio da će Rusija nastaviti da jača svoju vojsku i mornaricu

MOSKVA – Rusija će nastaviti da povećava potencijal i borbenu gotovost svih rodova i službi svojih Oružanih snaga, izjavio je danas ruski predsednik Vladimir Putin. U video obraćanju, Putin je čestitao Rusima Dan branilaca otadžbine koji se obeležava 23. februara, prenele su RIA Novosti. Putin je naglasio da će Rusija nastaviti da jača svoju vojsku i mornaricu, ističući da apsolutni prioritet predstavlja razvoj nuklearne trijade kao garancije nacionalne