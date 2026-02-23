U ponoć prestaju naplate Trampovih carina

Američka agencija za carine i graničnu zaštitu saopštila je danas da će u ponoć obustaviti naplatu carina

Američka agencija za carine i graničnu zaštitu saopštila je danas da će u ponoć obustaviti naplatu carina koje su prošle godine uvedene prema Zakonu o međunarodnim vanrednim ekonomskim ovlašćenjima, koje je Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država pre tri dana proglasio nezakonitim. Agencija je u poruci na svojoj službi za razmenu poruka Kargo Sistems (CSMS) saopštila da će od sutra, odnosno minut nakon ponoći, deaktivirati sve carinske kodove za naplatu carina po