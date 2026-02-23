U ponoć prestaju naplate Trampovih carina

Politika pre 2 sata
U ponoć prestaju naplate Trampovih carina

Američka agencija za carine i graničnu zaštitu saopštila je danas da će u ponoć obustaviti naplatu carina

Američka agencija za carine i graničnu zaštitu saopštila je danas da će u ponoć obustaviti naplatu carina koje su prošle godine uvedene prema Zakonu o međunarodnim vanrednim ekonomskim ovlašćenjima, koje je Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država pre tri dana proglasio nezakonitim. Agencija je u poruci na svojoj službi za razmenu poruka Kargo Sistems (CSMS) saopštila da će od sutra, odnosno minut nakon ponoći, deaktivirati sve carinske kodove za naplatu carina po
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Kina i Indija među dobitnicima nakon što je američki sud blokirao Trumpove carine

Kina i Indija među dobitnicima nakon što je američki sud blokirao Trumpove carine

Bloomberg Adria pre 1 sat
SAD od ponoći ukidaju sporne carine zbog presude Vrhovnog suda

SAD od ponoći ukidaju sporne carine zbog presude Vrhovnog suda

Insajder pre 3 sata
Uoči razgovora Tramp-Si: Ko je u boljoj poziciji pred samit

Uoči razgovora Tramp-Si: Ko je u boljoj poziciji pred samit

Euronews pre 3 sata
SAD će u ponoć prestati da naplaćuju carine koje je Vrhovni sud ukinuo u petak

SAD će u ponoć prestati da naplaćuju carine koje je Vrhovni sud ukinuo u petak

Sputnik pre 3 sata
SAD će u ponoć prestati da naplaćuju carine koje je Vrhovni sud ukinuo, Kina procenjuje nove Trampove carine

SAD će u ponoć prestati da naplaćuju carine koje je Vrhovni sud ukinuo, Kina procenjuje nove Trampove carine

RTV pre 4 sati
Rast indeksa na azijskim tržištima: Kospi dostigao novi rekord

Rast indeksa na azijskim tržištima: Kospi dostigao novi rekord

Blic pre 4 sati
Amerika u ponoć prestaje da naplaćuje carine: Nove carinske mere već najavljene

Amerika u ponoć prestaje da naplaćuje carine: Nove carinske mere već najavljene

Blic pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Vrhovni Sud

Ekonomija, najnovije vesti »

Otkriveno koliko zarađuju kvalitetni majstori u Srbiji - sve u dinar

Otkriveno koliko zarađuju kvalitetni majstori u Srbiji - sve u dinar

Kamatica pre 21 minuta
EU obustavlja ratifikaciju trgovinskog sporazuma sa SAD zbog Trampovih carina

EU obustavlja ratifikaciju trgovinskog sporazuma sa SAD zbog Trampovih carina

RTV pre 11 minuta
Evo koliko para Hrvati stavljaju u kovertu mladencima: Najčešće daju jednu novčanicu, retko ko da više

Evo koliko para Hrvati stavljaju u kovertu mladencima: Najčešće daju jednu novčanicu, retko ko da više

Kurir pre 26 minuta
Selo Đakus kod Žitorađe dobija crkvu - Investicija vredna oko 7,6 miliona dinara

Selo Đakus kod Žitorađe dobija crkvu - Investicija vredna oko 7,6 miliona dinara

Ekapija pre 6 minuta
Blokade i u Vojvodini: Inicijativa za opstanak poljoprivrednika Srbije od sutra se pridružuje protestima

Blokade i u Vojvodini: Inicijativa za opstanak poljoprivrednika Srbije od sutra se pridružuje protestima

Danas pre 31 minuta