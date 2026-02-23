SAD će u ponoć prestati da naplaćuju carine koje je Vrhovni sud ukinuo u petak

Sputnik pre 4 sati
SAD će u ponoć prestati da naplaćuju carine koje je Vrhovni sud ukinuo u petak

Američka agencija za carine i graničnu zaštitu saopštila je danas da će u ponoć obustaviti naplatu carina koje su prošle godine uvedene prema Zakonu o međunarodnim vanrednim ekonomskim ovlašćenjima, koje je Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država pre tri dana proglasio nezakonitim.

Agencija je u poruci na svojoj službi za razmenu poruka Kargo Sistems (CSMS) saopštila da će od sutra, odnosno minut nakon ponoći, deaktivirati sve carinske kodove za naplatu carina po prethodnoj naredbi američkog predsednika Donalda Trampa, po Zakonu o međunarodnim vanrednim ekonomskim ovlašćenjima (IEEPA). Obustava naplate carina IEEPA poklapa se sa Trampovim uvođenjem nove globalne carine od 15 odsto, prema drugom zakonskom ovlašćenju kojim je Tramp uveo
