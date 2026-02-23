Najmanje 73 osobe poginule u akciji protiv vođe kartela u Meksiku

Najmanje 73 osobe poginule su u pokušaju meksičkih bezbednosnih snaga da uhapse vođu kartela "Halisko nova generacija" Nemesija Rubena Oseguere Servantesa, poznatog kao "El Menčo", kao i u talasu nasilja koji je usledio nakon njegove smrti, saopštile su danas meksičke vlasti.

Prema podacima bezbednosnih službi, među poginulima su pripadnici snaga bezbednosti, osumnjičeni članovi kartela i civili. Ministar bezbednosti Meksika Omar Garsija Harfuč saopštio je da je, prenosi AP, u šest odvojenih napada ubijeno 25 pripadnika meksičke Nacionalne garde. Garsija Harfuč je dodao da je u Halisku, jednoj od meksičkih saveznih država, likvidirano oko 30 osumnjičenih pripadnika kriminalnih grupa, dok su četiri osobe ubijene u susednoj saveznoj