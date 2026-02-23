U pakistanskim napadima u Avganistanu poginulo i ranjeno na desetine ljudi

U pakistanskim napadima na Avganistan tokom protekle noći poginulo je ili je povređeno na desetine ljudi, a među njima ima žena i dece, saopštili su danas talibani, koji vladaju u Avganistanu.

Avganistansko Ministarstvo odbrane je saopštilo da će Pakistan zbog napada dobiti odgovarajući odgovor u odgovarajuće vreme, prenosi Rojters. Vlada Pakistana je saopštila ranije danas da je izvela prekogranične napade na militantne mete u Avganistanu, kao i da su napadi izvedeni nakon niza samoubilačkih bombaških napada u Pakistanu, koje su izvršili militanti koji su došli sa avganistanske teritorije, od kojih su neki bili izvedeni tokom muslimanskog svetog meseca