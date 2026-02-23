U pakistanskim napadima u Avganistanu poginulo i ranjeno na desetine ljudi

Telegraf pre 47 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
U pakistanskim napadima u Avganistanu poginulo i ranjeno na desetine ljudi

U pakistanskim napadima na Avganistan tokom protekle noći poginulo je ili je povređeno na desetine ljudi, a među njima ima žena i dece, saopštili su danas talibani, koji vladaju u Avganistanu.

Avganistansko Ministarstvo odbrane je saopštilo da će Pakistan zbog napada dobiti odgovarajući odgovor u odgovarajuće vreme, prenosi Rojters. Vlada Pakistana je saopštila ranije danas da je izvela prekogranične napade na militantne mete u Avganistanu, kao i da su napadi izvedeni nakon niza samoubilačkih bombaških napada u Pakistanu, koje su izvršili militanti koji su došli sa avganistanske teritorije, od kojih su neki bili izvedeni tokom muslimanskog svetog meseca
Otvori na telegraf.rs

Pročitajte još

SDP nastavlja tradiciju ramazanskih iftara (FOTO)

SDP nastavlja tradiciju ramazanskih iftara (FOTO)

RTV Novi Pazar pre 3 sata
Viljareal savladao Valensiju i preuzeo treće mesto na tabeli La Lige

Viljareal savladao Valensiju i preuzeo treće mesto na tabeli La Lige

Politika pre 3 sata
Teheran spreman na ustupke u zamenu za ukidanje sankcija SAD

Teheran spreman na ustupke u zamenu za ukidanje sankcija SAD

Politika pre 3 sata
Preokret na Bliskom istoku? Iranski zvaničnik: Teheran spreman na ustupke u zamenu za ukidanje sankcija SAD

Preokret na Bliskom istoku? Iranski zvaničnik: Teheran spreman na ustupke u zamenu za ukidanje sankcija SAD

Večernje novosti pre 4 sati
EU neće prihvatiti nove carinske mere, poziva Vašington da poštuje trgovinski sporazum

EU neće prihvatiti nove carinske mere, poziva Vašington da poštuje trgovinski sporazum

Danas pre 10 sati
Dodeljene BAFTA nagrade: Najbolji film – One Battle After Another

Dodeljene BAFTA nagrade: Najbolji film – One Battle After Another

Newsmax Balkans pre 1 dan
BAFTA 2026: dodeljene nagrade britanske filmske akademije

BAFTA 2026: dodeljene nagrade britanske filmske akademije

Euronews pre 5 sati

Ključne reči

RamazanPakistanRojtersTalibaniAvganistan

Najnovije vesti »

Umro Miroslav Zdravković, nekadašnji potpredsednik Skupštine Srbije, preminuo u Leskovcu

Umro Miroslav Zdravković, nekadašnji potpredsednik Skupštine Srbije, preminuo u Leskovcu

Blic pre 52 minuta
Ovo se nikad nije desilo! Slavni engleski klub već u februaru ispao u niži rang takmičenja!

Ovo se nikad nije desilo! Slavni engleski klub već u februaru ispao u niži rang takmičenja!

Kurir pre 32 minuta
Francuzi ubeđuju Mađare da ne blokiraju sankcije Rusiji! "Radimo na prevazilaženju te prepreke"

Francuzi ubeđuju Mađare da ne blokiraju sankcije Rusiji! "Radimo na prevazilaženju te prepreke"

Kurir pre 47 minuta
U pakistanskim napadima u Avganistanu poginulo i ranjeno na desetine ljudi

U pakistanskim napadima u Avganistanu poginulo i ranjeno na desetine ljudi

Telegraf pre 47 minuta
Mihajlo Todić novi predsednik Saveza za sinhrono plivanje Srbije

Mihajlo Todić novi predsednik Saveza za sinhrono plivanje Srbije

Telegraf pre 47 minuta