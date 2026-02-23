Raspisani izbori za odbornike Skupštine Gradske opštine Sevojno

Izbori za odbornike Skupštine Gradske opštine Sevojno biće održani u nedelju 29. marta 2026. godine.

Odluku o raspisivanju izbora danas je potpisao predsednik Skupštine grada Užica Dragoljub Stojadinović. Izbore za odbornike Skupštine Gradske opštine Sevojno sprovešće Izborna komisija Gradske opštine Sevojno, a rokovi za vršenje izbornih radnji počinju da teku danom stupanja na snagu ove odluke. Grad Užice