(Foto, video) Pet imena bori se za vlast nad najkrvavijim kartelom! Veliki narko-bos je ubijen, a sada se otvaraju vrata pakla: "Moraju da obuzdaju nasilje"

Blic pre 1 sat
(Foto, video) Pet imena bori se za vlast nad najkrvavijim kartelom! Veliki narko-bos je ubijen, a sada se otvaraju vrata…
Smrt El Menča već je izazvala talas nasilja u zapadnom Meksiku, a analitičari upozoravaju da vlasti moraju imati strategiju za suzbijanje potencijalne eskalacije sukoba CJNG nema jasno definisanu naslednu dinastiju za razliku od Sinaloa kartela, a najverovatniji scenario je unutrašnja reorganizacija sa novim regionalnim liderom Smrt Nemesija Osegerae Servantesa, poznatog kao El Menčo, tokom vojne operacije u Tapalpi, u državi Halisko, otvorila je jedno od ključnih
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

(Foto, video) Najtraženiji narko-bos na svetu ušao u rat sa vojskom, pa pobegao u šumu. Ubijeno najmanje 25 pripadnika…

(Foto, video) Najtraženiji narko-bos na svetu ušao u rat sa vojskom, pa pobegao u šumu. Ubijeno najmanje 25 pripadnika Nacionalne garde, ljudi čitavu noć zarobljeni u zoološkom vrtu, na ulicama buktinja.

Blic pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadMeksiko

Svet, najnovije vesti »

Pariz uvodi američkom ambasadoru zabranu direktnog pristupa članovima francuske vlade

Pariz uvodi američkom ambasadoru zabranu direktnog pristupa članovima francuske vlade

Insajder pre 39 minuta
Pariz uvodi američkom ambasadoru zabranu direktnog pristupa članovima francuske vlade

Pariz uvodi američkom ambasadoru zabranu direktnog pristupa članovima francuske vlade

Beta pre 20 minuta
Horor na groblju: Maloletnica (14) iz Austrije pokušala da opljačka ženu, pa je iskasapila između spomenika

Horor na groblju: Maloletnica (14) iz Austrije pokušala da opljačka ženu, pa je iskasapila između spomenika

Blic pre 45 minuta
Tiha linija globalnog fronta

Tiha linija globalnog fronta

Radar pre 39 minuta
Pariz uvodi američkom ambasadoru zabranu direktnog pristupa članovima francuske vlade

Pariz uvodi američkom ambasadoru zabranu direktnog pristupa članovima francuske vlade

Danas pre 25 minuta